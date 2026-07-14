Dacia Sandero Stepway Full Hybrid: ecco quanto costa

Dacia completa l’offerta di mobilità elettrificata accessibile con l’apertura degli ordini in Italia per la Dacia Sandero Stepway equipaggiata con la nuova motorizzazione full hybrid 155. Questa novità si inserisce in un più ampio percorso di ampliamento della gamma, iniziato nel 2023 con la Jogger e proseguito successivamente con i modelli Duster (qui la nostra prova con la stessa motorizzazione) e Bigster.

Una unità benzina e due motori elettrici

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la tecnologia hybrid 155 abbina un motore benzina a quattro cilindri di 1,8 litri da 109 CV a due motori elettrici e a una batteria da 1,4 kWh. L’assenza di frizione consente l’utilizzo di un innovativo cambio automatico elettrificato, che assicura partenze in modalità 100% elettrica e una guida più fluida e silenziosa. In ambito urbano, grazie alla possibilità di recuperare energia in decelerazione è possibile circolare in modalità elettrificata fino all’80% del tempo, abbattendo i consumi fino al 40% rispetto ai motori a benzina di pari potenza. I consumi dichiarati si attestano a soli 4,2 e 4,4 l/100 km, con emissioni di CO2 a partire da 96 g/km.

I prezzi

La Dacia Sandero si è confermata nel 2025 come l’auto più venduta in Europa, confermando una storia commerciale di grande successo. Rimanendo coerente con il suo posizionamento che punta su essenzialità ed accessbilità, la Casa romena di proprietà di Renault propone la Sandero Stepway hybrid 155 a un prezzo di poco superiore a 20.000 euro. In particolare, per l’allestimento Expression il prezzo di listino è di 20.800 euro, mentre per la versione Extreme è di 21.900 euro. Nelle prossime settimane, la medesima motorizzazione ibrida sarà disponibile anche per la variante Sandero Streetway.