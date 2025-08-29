Audi RS6 Avant 2027: continuano i test e gli avvistamenti al Nurburgring

All’inizio di quest’anno Audi ha presentato la nuova A6 Avant, ma ora per il marchio è arrivato il momento di rivolgere l’attenzione alla versione ad alte prestazioni, pensando alla RS6 Avant.

Nell’ambito di questo processo di sviluppo, sono stati avvistati diversi prototipi durante i test sul Nurburgring e nei dintorni. Rivestita da un importante camuffamento, la nuova super wagon riprende le forme del modello standard ma sfoggia alcuni dettagli che la rendono decisamente più aggressiva.

A distinguerla ci pensano prese d’aria maggiorate e una griglia rivista, caratterizzata da un motivo diamantato.

Un’osservazione più attenta rivela anche un pronunciato labbro anteriore e fari già noti. Si tratta di gruppi ottici che integrano luci diurne digitali con 48 segmenti LED individuali e sette diverse firme luminose.



Nella sezione laterale viene mantenuto il profilo caratteristico del modello, ma si notanoA conferma che si tratta di un ibrido plug-in, ci sono unoe unasui pannelli posteriori.Il modello risulteràrispetto al suo celebre predecessore. Sul retro spiccanodal design ovale, come da tradizione RS, e un paraurti dedicato con unLa vettura integracollegati da una sottile striscia luminosa. Degli interni ancora si sa molto poco, in quanto non sono stati fotografati, ma ci si aspetta un, une un display per il passeggero anteriore daA completare un abitacolo improntato alla sportività probabilmente ci sarannoNon stupirebbe trovare una luce di interazione dinamica, un impianto audio premium Bang & Olufsen e un ampio bagagliaio conLa RS6 Avant 2027 sarà basata sullae ci sono state alcune indiscrezioni in merito al motore: potrebbe trattarsi di unoppure una. In ogni caso, ci si può aspettare una