Audi RS6 Avant 2027: continuano i test e gli avvistamenti al Nurburgring
La casa dei Quattro Anelli sta lavorando sodo per portare al pubblico una versione aggiornata della tanto amata Audi RS6 Avant
All’inizio di quest’anno Audi ha presentato la nuova A6 Avant, ma ora per il marchio è arrivato il momento di rivolgere l’attenzione alla versione ad alte prestazioni, pensando alla RS6 Avant.
Nell’ambito di questo processo di sviluppo, sono stati avvistati diversi prototipi durante i test sul Nurburgring e nei dintorni. Rivestita da un importante camuffamento, la nuova super wagon riprende le forme del modello standard ma sfoggia alcuni dettagli che la rendono decisamente più aggressiva.
A distinguerla ci pensano prese d’aria maggiorate e una griglia rivista, caratterizzata da un motivo diamantato.
Un’osservazione più attenta rivela anche un pronunciato labbro anteriore e fari già noti. Si tratta di gruppi ottici che integrano luci diurne digitali con 48 segmenti LED individuali e sette diverse firme luminose.
Nella sezione laterale viene mantenuto il profilo caratteristico del modello, ma si notano minigonne più sportive e prese d’aria sui parafanghi anteriori. A conferma che si tratta di un ibrido plug-in, ci sono uno sportellino per il carburante e una porta di ricarica sui pannelli posteriori.
Il modello risulterà 6 cm più lungo rispetto al suo celebre predecessore. Sul retro spiccano due grandi terminali di scarico dal design ovale, come da tradizione RS, e un paraurti dedicato con un discreto diffusore.
La vettura integra fanali posteriori a forma di boomerang, collegati da una sottile striscia luminosa. Degli interni ancora si sa molto poco, in quanto non sono stati fotografati, ma ci si aspetta un quadro strumenti digitale da 11,9", un sistema infotainment da 14,5" e un display per il passeggero anteriore da 10,9". A completare un abitacolo improntato alla sportività probabilmente ci saranno sedili sportivi, inserti in fibra di carbonio e numerosi loghi RS.
Non stupirebbe trovare una luce di interazione dinamica, un impianto audio premium Bang & Olufsen e un ampio bagagliaio con capacità fino a 1.534 litri.
La RS6 Avant 2027 sarà basata sulla piattaforma Premium Platform Combustion e ci sono state alcune indiscrezioni in merito al motore: potrebbe trattarsi di un nuovo V6 oppure una versione aggiornata del V8 4.0 biturbo. In ogni caso, ci si può aspettare una potenza superiore ai 710 CV.
- Foto Spia: CarScoops