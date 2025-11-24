Volkswagen ID. ERA, un nuovo maxi SUV range extender per la Cina: arriva nel 2026

Volkswagen sta puntando al mercato della Cina e la sua strategia di crescita passa per l’introduzione di alcuni nuovi modelli che saranno lanciati nel corso del 2026. Ad aprile la casa automobilistica aveva fornito un piccolo anticipo di questa strategia, mostrando 3 concept da cui sarebbero poi derivati altrettanti modelli di serie. Tra questi c’era la Volkswagen ID. ERA di cui adesso sappiamo qualcosina in più dato che il CEO di Volkswagen Group China, Ralf Brandstaetter, ha condiviso una nuova foto del veicolo, raccontando anche qualche piccolo dettaglio tecnico.

SI PUNTA SUL RANGE EXTENDER

La vettura appare ancora camuffata con pellicole che coprono a carrozzeria. Tuttavia, le sue forme non sembrano essere troppo differenti da quelle della concept car. Dunque, stiamo parlando di un SUV che sarà in grado di offrire tanto spazio a bordo dato che si parlava di una configurazione con 3 file dei sedili. Dunque, la nuova Volkswagen ID. ERA sarà in grado di ospitare a bordo fino a 6 o 7 persone a seconda della configurazione dei sedili. Da quello che si intravede dall’immagine condivisa da Ralf Brandstaetter, sembra confermato che il frontale presenterà fari sdoppiati. Inoltre, sembra essere presente un sensore LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida. Le maniglie delle portiere della ID. ERA sono a scomparsa. Gli interni non sono stati mostrati, anche quando Volkswagen aveva svelato il concept. Trattandosi di un modello pensato per la Cina, possiamo immaginare uno stile minimalista, la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment.

La nuova Volkswagen ID. ERA è stata sviluppata congiuntamente con il partner SAIC. L’aspetto interessante è che per questo modello, la casa automobilistica punta su di un powertrain range extender. Le specifiche non sono ancora state rese note. Tuttavia, Ralf Brandstaetter parla di un’autonomia combinata di 1.000 km (probabilmente CLTC). Secondo la stampa cinese, il powertrain potrebbe essere strettamente imparentato con quello dei modelli IM Motor di SAIC. Ci sarà comunque modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi dato che la presentazione della nuova Volkswagen ID. ERA è prevista per il 2026.

ANCHE IN EUROPA?

Lo chiarisce direttamente Ralf Brandstaetter. La risposta è no, non ci sono possibilità in quanto si tratta di un modello pensato espressamente per il mercato cinese.