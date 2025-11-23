Porsche GT3, grazie a Manthey diventa anche più performante ed esclusiva

La Porsche 911 GT3 con Manthey Kit torna in scena nel 2025 con un lavoro di affinamento aerodinamico e tecnico che spinge l’iconica sportiva di Stoccarda ancora più vicino al mondo delle competizioni. Il risultato: fino a 540 kg di deportanza a 285 km/h e quasi tre secondi limati al Nürburgring rispetto al modello precedente.

Aerodinamica completamente rivista

Gli ingegneri Porsche e Manthey hanno trasformato il sottoscocca della 911 GT3 (si attende il restyling della versione RS) in un unico grande elemento aerodinamico. I deviatori di flusso, o turning vanes, sono stati estesi da 0,5 a 1,5 metri, generando deportanza aggiuntiva in modo più efficiente. Anche il vano bagagli ora è completamente coperto, contribuendo a un fondo piatto e pulito.

Il frontale cambia con uno splitter più lungo di 12 mm e nuovi diffusori anteriori che lavorano insieme ai flap laterali per aumentare la pressione sull’asse anteriore. Dietro, l’ala con supporti a collo di cigno è più larga, integra un Gurney flap ed è accompagnata da endplate maggiorati, curvati verso l’interno per gestire meglio il flusso d’aria. Il diffusore posteriore monta pinne più lunghe, capaci di migliorare la deportanza senza aumentare la resistenza.

Le aerodiscs in carbonio sulle ruote posteriori riducono ulteriormente il drag e completano un pacchetto che, nella pratica, aumenta drasticamente la deportanza senza penalizzare la velocità massima. Risultato: 355 kg di carico in modalità stradale, che diventano 540 kg in modalità circuito, non omologata per l’uso su strada.

Sospensioni da pista e componenti dedicati

Il Manthey Kit introduce anche un nuovo sistema di sospensioni coilover a quattro vie, regolabile senza attrezzi. Le molle sono state irrigidite del 10% all’anteriore e sono tarate per gestire i nuovi livelli di deportanza. Il comportamento al limite diventa più stabile, soprattutto sui cordoli, grazie alla maggiore aderenza meccanica.

Chi vuole ridurre ulteriormente le masse non sospese può optare per i cerchi forgiati da 20 e 21 pollici, più leggeri di 6 kg rispetto a quelli standard e disponibili in tre finiture: Brilliant Silver, Neodyme e Black seta. Di serie nel kit arrivano anche le tubazioni freno in acciaio intrecciato, mentre per chi corre in pista sono disponibili speciali pastiglie racing per l’impianto PCCB.

Personalizzazione e accessori

Il Manthey Kit include anche un catalogo di accessori estetici: soglie in carbonio illuminate, proiettori LED con logo Manthey, scritte applicabili sulle portiere e aerodiscs in carbonio disponibili in vari colori. Per l’uso in pista sono inoltre previste cinghie di traino anteriori e posteriori in rosso, nero o giallo, da rimuovere obbligatoriamente prima di tornare su strada. Completano la lista le prese d’aria frontali e posteriori in fibra di carbonio.

Tre secondi guadagnati al Nürburgring

L’inevitabile banco di prova è stato, come da tradizione, il Nürburgring Nordschleife. Qui la 911 GT3 con Manthey Kit ha mostrato subito il suo potenziale: il campione DTM Ayhancan Güven ha fermato il cronometro su 6:52.981, migliorando di 2,76 secondi la precedente generazione con lo stesso kit. Il tempo, certificato da un notaio, è stato ottenuto con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R in condizioni non ideali a causa dell’asfalto ancora umido.

Güven sottolinea come la maggiore deportanza e la nuova sospensione rendano la GT3 più intuitiva e comunicativa al limite. Secondo Nicolas Raeder, Managing Director di Manthey Racing, il kit è il risultato di oltre un anno di sviluppo, migliaia di chilometri in pista e sessioni mirate in galleria del vento. Raeder stesso preannuncia che, con condizioni meteo migliori, tenteranno un nuovo giro per mostrare l’effettivo potenziale dell’auto. Il Manthey Kit per la Porsche 911 GT3 sarà acquistabile nei Porsche Centre a partire da marzo 2026. La garanzia ufficiale Porsche della vettura rimane completamente valida.