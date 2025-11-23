Il Black Friday di Hyundai è arrivato, ecco i Black Days

Anche le case automobilistiche approfittano del periodo del Black Friday per proporre delle promozioni. Ne abbiamo già vista qualcuna e adesso è il turno di Hyundai che ha lanciato i suoi “Black Days” le cui offerte saranno valide fino al prossimo 28 novembre. Cosa ha deciso di offrire Hyundai per il nostro mercato?

COMPRI OGGI E PAGHI TRA 3 MESI

L’offerta Hyundai Black Days riguarda la quasi totalità della gamma e quindi riguarda modelli come INSTER, i10, i20 e BAYON, KONA, TUCSON e SANTA FE. E la promozione? Ai clienti basterà scegliere un veicolo Hyundai in pronta consegna (ad esclusione di i30 e dei modelli della gamma IONIQ) e sottoscrivere il finanziamento che rimanda di 90 giorni il pagamento delle prime rate. Duque, l’offerta riguarda solamente i veicoli in pronta consegna e solo scegliendo la formula del finanziamento.

La casa automobilistica ha predisposto all’interno del suo sito un’apposita pagina dedicata alla promozione dove sono presenti i modelli compatibili e dove è possibile anche scoprire tutte le condizioni economiche del finanziamento per ogni singola vettura.

E SOLO PER I20 E BAYON GPL…

C’è anche un’ulteriore offerta che riguarda esclusivamente Hyundai i20 e Hyundai BAYON con motorizzazione bi-fuel a GPL che sono disponibili allo stesso prezzo delle versioni benzina (sconto attorno ai 2.000 euro). Offerta valida sempre fino al 28 novembre.