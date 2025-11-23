Cerca

Il Black Friday di Hyundai è arrivato, ecco i Black Days

Chi acquisterà con finanziamento una nuova Hyundai entro il 28 novembre pagherà la prima rata dopo 3 mesi

Il Black Friday di Hyundai è arrivato, ecco i Black Days
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 23 nov 2025

Anche le case automobilistiche approfittano del periodo del Black Friday per proporre delle promozioni. Ne abbiamo già vista qualcuna e adesso è il turno di Hyundai che ha lanciato i suoi “Black Days” le cui offerte saranno valide fino al prossimo 28 novembre. Cosa ha deciso di offrire Hyundai per il nostro mercato?

COMPRI OGGI E PAGHI TRA 3 MESI

L’offerta Hyundai Black Days riguarda la quasi totalità della gamma e quindi riguarda modelli come INSTER, i10, i20 e BAYON, KONA, TUCSON e SANTA FE. E la promozione?  Ai clienti basterà scegliere un veicolo Hyundai in pronta consegna (ad esclusione di i30 e dei modelli della gamma IONIQ) e sottoscrivere il finanziamento che rimanda di 90 giorni il pagamento delle prime rate. Duque, l’offerta riguarda solamente i veicoli in pronta consegna e solo scegliendo la formula del finanziamento.

ingrandisci immagine

La casa automobilistica ha predisposto all’interno del suo sito un’apposita pagina dedicata alla promozione dove sono presenti i modelli compatibili e dove è possibile anche scoprire tutte le condizioni economiche del finanziamento per ogni singola vettura.

E SOLO PER I20 E BAYON GPL…

C’è anche un’ulteriore offerta che riguarda esclusivamente Hyundai i20 e Hyundai BAYON con motorizzazione bi-fuel a GPL che sono disponibili allo stesso prezzo delle versioni benzina  (sconto attorno ai 2.000 euro). Offerta valida sempre fino al 28 novembre.

Configuratore Hyundai

Ti potrebbe interessare:
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid si aggiorna: cresce la potenza con il MY2026 ma il prezzo non cambia
Mercato Auto
3
Hyundai si prepara a mostrare il Concept Crater al Salone dell'Auto di Los Angeles
Curiosità
4
Hyundai Tucson, in offerta da 209 euro al mese con finanziamento
Offerte e Promozioni
3
Waymo, per i suoi robotaxi anche la Hyundai Ioniq 5
Curiosità
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.