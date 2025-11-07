Honda anticipa il Black Friday, ecco i Black Days 2025: sconti fino a 9.000 euro

Honda anticipa il Black Friday lanciando la promozione “Black Days“, valida per tutto il mese di novembre che prenderà ufficialmente il via domenica 9 novembre. Questa nuova operazione commerciale che la casa automobilistica è solita riproporre ogni anno da un po’ di tempo, punta ad offrire una serie di vantaggi dedicati alla sua gamma di auto ibride.

HONDA BLACK DAYS 2025: LE OFFERTE

Entrando più nel dettaglio, la promozione Honda Black Days offre vantaggi come gli Ecoincentivi Honda fino a 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione, i primi due tagliandi omaggio, garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e finanziamento con prima rata a 150 giorni. Facciamo alcuni esempi. Honda Jazz Full Hybrid si potrà avere da 21.900 euro grazie ad un vantaggio di 5.000 euro. Honda HR-V Full Hybrid, invece, parte da 28.900 euro grazie ad uno sconto di 5.600 euro. Invece, Honda ZR-V Full Hybrid si potrà avere in questo periodo promozionale da 33.300 euro con 9.000 euro di Ecoincentivi Honda.

Infine, Honda CR-V parte da 39.900 euro con 7.000 di sconto. Come detto prima, gli sconti richiedono una permuta o la rottamazione di una vecchia auto. Per tutti i modelli come extra ci saranno sempre i primi due tagliandi omaggio e la garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato. Facciamo anche un esempio di offerta finanziamento con Honda HR-V Full Hybrid.

Honda HR-V 1.5 e:HEV Elegance: prezzo di listino 34.500 euro – Ecoincentivi Honda 5.600 euro offerti dalla rete delle Concessionarie Honda aderenti all’iniziativa in caso di permuta o rottamazione = prezzo promozionale 28.900 euro – anticipo di 9.750 euro. Finanziamento di 19.150 euro (importo totale del credito) in 47 rate da 198,51 euro + Maxirata finale 15.565 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” HONDA). Prima rata a 150 giorni. TAN FISSO 6,95% – TAEG 7,98%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 399 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 3,4 euro – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 25.082,17 euro. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: 27.507,71 euro e Taeg Massimo: 8,23%).

A supporto della promozione Black Days, Honda ha previsto una precisa campagna di comunicazione, anche attraverso spot televisivi pianificati sulle principali emittenti.