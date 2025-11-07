Cambio ai vertici di Lancia: Roberta Zerbi è il nuovo CEO

Rivoluzione ai vertici di Lancia. Stellantis ha affidato la guida della casa automobilistica a Roberta Zerbi che subentra quindi a Luca Napolitano, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service. Il cambio è immediato e Zerbi riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One.

LA SFIDA PER IL FUTURO DI LANCIA

Le sfide che dovrà affrontare la nuova numero uno di Lancia sono molte. Dovrà lavorare al rilancio della casa automobilistica che ha incominciato un nuovo capitolo della sua storia con l’introduzione della nuova Ypsilon. Sono in arrivo due nuove vetture, la Gamma e la Delta e quindi Roberta Zerbi dovrà preparare Lancia all’introduzione di queste due nuove auto molto importanti per la sua strategia di crescita. Lancia è poi chiamata a rafforzare la sua rete di vendita in Europa dopo che per molti anni è stata presente solo in Italia. C’è poi la questione dell’elettrificazione. Per portare avanti la sfida del rilancio del marchio italiano che da poco è rientrato anche nel mondo del motorsport, Zebi potrà contare sulla sua lunga carriera in cui ha rivestito ruoli anche in Ford e Toyota.

UNA LUNGA CARRIERA

Laureata presso la LUISS Guido Carli di Roma e con un MBA alla Warwick Business School, Roberta Zerbi si è dedicata sempre al mondo dell’auto, lavorando in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio con ruoli di responsabilità nazionale e regionale. È entrata in Ford nel 1998, iniziando la propria carriera in Italia in ambito vendite e marketing, per poi passare a Toyota dove, dal 2006 al 2008, ha gestito il Rendez-Vous Toyota di Parigi e successivamente le operazioni commerciali per l’Europa Orientale e la Russia con base a Bruxelles.

Successivamente, dal 2011 Roberta Zerbi è entrata in Fiat per il lancio della nuova Panda, poi nel 2014 ha assunto l’incarico di direttrice marketing cross-brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. Nel 2015 è diventata Country Manager Alfa Romeo e Jeep, prima di assumere la guida del marchio Alfa Romeo per l’area EMEA dal 2017 al 2019. All’interno di Stellantis, nel 2021 ha assunto la responsabilità dei brand Alfa Romeo e Lancia per l’area Enlarged Europe, per poi guidare, dal 2023, la rete di vendita diretta Stellantis & You Sales and Service.