Noleggio auto Locauto, i pedaggi autostradali si pagano in automatico con Tollpass

Per le auto auto a noleggio di Locauto arriva una novità grazie ad una partnership con Verra Mobility che va ad introdurre una soluzione di pagamento elettronico dei pedaggi destinata ai clienti in Italia. In sintesi, al momento della stipula del contratto di noleggio, i clienti potranno aderire al nuovo servizio Tollpass che permette il pagamento automatico dei pedaggi in modalità elettronica. Insomma, niente più code al casello autostradale per pagare in contanti o con il bancomat. Un bel vantaggio, soprattutto per chi decide di noleggiare un’auto magari per affrontare un lungo viaggio.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Novità che punta a rendere i viaggi autostradali con le auto a noleggio molto più comodi. Infatti, aderendo al servizio i clienti possono continuare il viaggio evitando le code ai caselli e senza la necessità di utilizzare contanti. In Italia è presente una delle più estese reti stradali a pedaggio in Europa, con oltre 7.000 km (fonte AISCAT) e 35 autostrade a pedaggio. Con il mercato del noleggio auto in crescita in Italia, sta aumentando anche la richiesta di soluzioni che migliorino l’esperienza del noleggio come facilitare i pagamenti lungo il percorso.

Quanto costa? Come si può leggere sul sito, Tollpass prevede un canone giornaliero di 17,50 euro più tasse che comprende il noleggio del dispositivo per il pagamento elettronico dei pedaggi e tutti i pedaggi autostradali, senza limiti di utilizzo. Il dispositivo è utilizzabile esclusivamente in Italia. È previsto un addebito minimo pari a 2 giorni, applicato anche in caso di noleggio di durata inferiore. Per noleggi a partire da 3 giorni, il costo viene calcolato su base giornaliera per l’intera durata del noleggio.

I VANTAGGI

Come racconta Tsjerk-Friso Roelfzema, Senior Vice President e General Manager di Verra Mobility Europe, grazie a questa novità che i clienti Locauto potranno scegliere al momento della stipula del contratto di noleggio, sarà possibile accedere più facilmente alle corsie dedicate, con un’esperienza più semplice e più sicura lungo la rete stradale italiana.