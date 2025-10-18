Noleggio auto in Italia a partire da 4 euro al giorno con Auto Europe
I prezzi scontati di Auto Europe sono disponibili per i noleggi auto della durata di almeno una settimana.
Quanti stanno pianificando un viaggio in Italia per l’autunno inoltrato, magari per visitare una località rinomata per il foliage, potrebbero anche valutare il noleggio auto, così da far riposare la propria vettura o comunque per avere un veicolo più idoneo per una vacanza di una settimana.
Un pensiero che può diventare più di un’idea se si prendono in considerazione i prezzi di Auto Europe, piattaforma online punto di riferimento per il confronto delle migliori offerte. Tra i suoi principali punti di forza annovera anche la cancellazione gratuita fino a 48 ore prima del ritiro del veicolo e le oltre 28.000 sedi di noleggio in tutto il mondo.
Al momento una delle offerte più interessanti riguarda il noleggio auto in Italia a partire da 4 euro al giorno, come riportato nella sezione “I prezzi migliori nei principali Paesi" del sito ufficiale.
I prezzi disponibili su Auto Europe oggi
Ecco una breve panoramica dei prezzi disponibili:
- Italia: a partire da 4 euro al giorno
- Grecia: a partire da 12 euro al giorno
- Gran Bretagna: a partire da 15 euro al giorno
- Spagna: a partire da 16 euro al giorno
- Germania: a partire da 16 euro al giorno
- Francia: a partire da 24 euro al giorno
- Stati Uniti: a partire da 31 euro al giorno
Questi invece sono i migliori prezzi disponibili sulle destinazioni di noleggio più popolari tra gli utenti di Auto Europe:
- Bucarest: a partire da 1 euro al giorno
- Atene: a partire da 4 euro al giorno
- Barcellona: a partire da 9 euro al giorno
- Londra: a partire da 15 euro al giorno
- Los Angeles: a partire da 31 euro al giorno
- Berlino: a partire da 33 euro al giorno
Come già sottolineato, le tariffe sono valide per noleggi auto di una durata di almeno sette giorni. Inoltre, gli iscritti al portale beneficiano anche di offerte esclusive.