Hyundai lancia la formula di noleggio a lungo termine per la Ioniq 9

La mobilità in Italia sta cambiando, anche perché sempre più persone scelgono il noleggio a lungo termine. Una formula sempre più apprezzata soprattutto dai privati che vedono nel noleggio una soluzione considerata più flessibile e vantaggiosa rispetto all’acquisto. In questo contesto Hyundai ha presentato Hyundai Renting, una nuova formula di noleggio a lungo termine dedicata alla Ioniq 9.

Le condizioni del piano Hyundai Renting

Hyundai Renting si rivolge a privati, professionisti e aziende, e consente di accedere al SUV elettrico del marchio sudcoreano tramite un canone mensile fisso, comprensivo di numerosi servizi. Si tratta di una novità importante che rende ancora più accessibile un’auto pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort, tecnologia e prestazioni.

Il piano Hyundai Renting per la Ioniq 9 prevede un canone mensile di 879€ (IVA inclusa), a fronte di un anticipo di 9.500€. Il contratto ha una durata di 48 mesi e include una percorrenza complessiva di 60.000 km. La formula comprende tutto ciò che serve per una mobilità senza pensieri, dall’immatricolazione alla messa su strada, passando per l’assicurazione RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale attivo 24 ore su 24 e l’assistenza amministrativa. A completare il pacchetto si aggiunge anche un set di gomme invernali, mentre tra i servizi opzionali attivabili su richiesta del cliente ci sono l’auto sostitutiva, il cambio gomme e la possibilità di riscattare l’auto al termine del contratto.

L’offerta della Ioniq 9

Ioniq 9, protagonista del noleggio Hyundai Renting, si distingue per un design elegante e aerodinamico, che non è soltanto estetico ma anche funzionale all’efficienza e al comfort acustico dell’abitacolo. Lo spazio interno è stato progettato per offrire il massimo benessere a bordo, con configurazioni da sei o sette posti e soluzioni intelligenti come il pavimento completamente piatto, che migliora la versatilità e l’abitabilità. Nella versione a sei posti sono disponibili i sedili Relaxation Seats anche nella seconda fila, completi di supporto per le cosce, ventilazione e riscaldamento.

Dal punto di vista tecnologico, la Ioniq 9 introduce diverse innovazioni. Tra queste c’è l’AI Assistant, il primo assistente vocale basato su intelligenza artificiale sviluppato direttamente da Hyundai, che si affianca ai servizi Features on Demand e alla piattaforma Bluelink per la connettività. Il sistema di bordo è dominato da due ampi schermi curvi da 12,3”, uniti in un panoramic display che include anche il quadro strumenti digitale SuperVision. L’impianto audio BOSE surround 5.1 completa l’esperienza immersiva.

L’allestimento Business

Incluso nella formula di noleggio c’è anche l’allestimento Business che offre una dotazione particolarmente ricca. Tra gli equipaggiamenti di serie ci sono i cerchi in lega da 19”, i fari anteriori Full LED con tecnologia Small Cube Projection, l’infotainment con aggiornamenti OTA, la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico bi-zona, il volante riscaldato e i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati (anche sui sedili posteriori)

Sul fronte della sicurezza, la Hyundai Ioniq 9 è equipaggiata con il pacchetto SmartSense, che include tecnologie avanzate come il sistema di frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, l’assistenza alla guida in autostrada di secondo livello, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e molti altri dispositivi di supporto alla guida.

Con oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP e una ricarica rapida che consente di passare dal 10% all’80% per cento in appena 24 minuti, la Ioniq 9 rappresenta una delle proposte più complete e avanzate del mercato e oggi ancora più accessibile con il noleggio a lungo termine firmato Hyundai.