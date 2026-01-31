Suzuki Jimny Nomade 5 porte si aggiorna in Giappone: il piccolo fuoristrada non tornerà in Europa

Suzuki Jimny è un piccolo fuoristrada che ha ottenuto un enorme successo grazie alle sue caratteristiche che lo rendono agilissimo ed efficace nell’affrontare anche i percorsi più difficili. A causa delle normative sempre più stringenti sulle emissioni, non è più commercializzato in Europa e questo è un grande peccato visto il successo che continuava ad avere. In altri mercati, come quello del Giappone, è invece ancora venduto, continuando ad avere un ottimo riscontro commerciale, anche nella versione Jimny Nomade a 5 porte. Proprio questo modello è stato aggiornato dalla casa automobilistica, introducendo alcune novità che aveva già reso disponibili mesi fa nella versione a 3 porte. Ma davvero non c’è più la possibilità di poter mettere le mani nel Vecchio Continente sulla nuova Jimny? Andiamo per gradi.

LE NOVITÀ PER LA JIMNY NOMADE

Per il piccolo fuoristrada lungo 3.890 mm arrivano solo alcuni leggeri ritocchi estetici tra cui la nuova tinta metallizzata Granite Grey e l’introduzione di un nuovo sensore per i sensori ADAS appena sopra la presa d’aria del paraurti anteriore. Per chi vuole personalizzare la Jimny ci sono comunque diverse opzioni aftermarket che permettono di cambiare radicalmente il look del piccolo fuoristrada. Le novità più evidenti di questo aggiornamento le troviamo all’interno dell’abitacolo dove è disponibile il nuovo display da 9 pollici per l’infotainment con navigatore integrato. Può essere utilizzato anche per visualizzare le immagini della retrocamera. Il quadro strumenti dispone di elementi analogici più un piccolo schermo da 4,2 pollici del computer di bordo. L’illuminazione interna a LED è ora di serie e il volante è stato dotato di comandi per gestire audio e telefono. Inoltre, all’interno dell’abitacolo è stata aggiunta una porta USB.

MOTORE

Sotto al cofano troviamo sempre il motore benzina a quattro cilindri da 1,5 litri aspirato da 102 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad un automatico a 4 marce. Ovviamente è presente la trazione integrale. Il pacchetto dei sistemi ADAS è stato migliorato con l’ultima versione del sistema di sicurezza Suzuki Safety Support. Le versioni con cambio automatico sono dotate di cruise control adattivo e tutti i modelli dispongono di serie di sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La nuova versione aggiornata della Jimny Nomade a 5 porte parte da 2.926.000 yen che al cambio sono poco meno di 16.000 euro.

NIENTE IN EUROPA E PER I MODELLI IMPORT…

La Suzuki Jimny Nomade a 5 porte non è disponibile in Europa, così come la versione a 3 porte. Per chi vuole il piccolo fuoristrada giapponese, mercato dell’usato a parte, può provare la strada degli importatori paralleli che in alcuni casi vendono piccoli lotti del fuoristrada. Tuttavia, su questo tema Suzuki è stata molto chiara quando abbiamo parlato con lei di questo fenomeno. Ecco cosa ci aveva raccontato: