Suzuki Jimny, non ci sarà mai una versione pickup: ecco perché

La Suzuki Jimny potrebbe essere off-limits in diversi Paesi. In Europa, lo sappiamo, questo fuoristrada molto amato non può più essere venduto. In alcuni mercati, come quello giapponese, non solo è ancora in vendita ma è pure molto richiesto, continuando ad offrire quelle caratteristiche che tanto piacciono ai clienti. A quanto pare, da diverso tempo gli estimatori del fuoristrada giapponese speravano in una versione pickup e in passato effettivamente alcune voci erano circolate. Tuttavia, dopo anni di speculazioni, ci ha pensato Suzuki a chiudere ogni discorso: una Jimny pickup non arriverà mai.

BASSA RICHIESTA E DIFFICOLTÀ TECNICHE

Le voci di un possibile pickup su base Jimny erano iniziate a circolare diversi anni fa, soprattutto dopo che Suzuki aveva presentato il concept Jimny Sierra Pickup Style al Salone dell’auto di Tokyo del 2018. Gli appassionati avevano interpretato l’idea come un indizio di ciò che potrebbe arrivare in futuro. Le speculazioni sono poi continuate dopo l’arrivo della Jimny a passo lungo nel 2023. La realtà è però che una Suzuki Jimny pickup non ci sarà mai. Takamitsu Sasaki, ingegnere capo di Suzuki, ha dichiarato ai colleghi australiani di Drive che un pickup derivato dalla Jimny non è in programma. Ha spiegato che “non c’è molta richiesta” per una versione del genere, nonostante anni di entusiasmo da parte dei fan.

Inoltre, non c’è solo un problema di bassa richiesta. Sasaki ha infatti sottolineato anche le sfide tecniche legate all’adattamento della piattaforma del fuoristrada per realizzare un vero pickup. Per esempio, sarebbe necessario intervenire sul telaio per renderlo più resistente visto il maggiore peso che potrebbe gravare al posteriore. Anche se Suzuki decidesse di rinforzare il telaio per aumentare la capacità di carico, il pickup avrebbe probabilmente bisogno di più potenza e oggi la Jimny può contare su di un motore 4 cilindri di 1,5 litri da poco più di 100 CV.

E alla domanda se Suzuki stava pensando di introdurre all’interno del suo piccolo fuoristrada un motore più potente, la risposta di Sasaki è stata negativa.

Non stiamo prendendo in considerazione un modello con un motore più grande perché questo modello è molto particolare sia per quanto riguarda la carrozzeria che il motore. È una questione di equilibrio, ha le dimensioni giuste, quindi non stiamo prendendo in considerazione un motore più grande.

Quindi, no, non ci sarà alcun Jimny pickup, almeno ufficialmente. Il fuoristrada, infatti, è molto amato da diverse aziende che si occupano di modifiche e di elaborazioni e negli anni non sono mancati esempi di versioni riviste e spesso molto particolari, del piccolo fuoristrada giapponese.