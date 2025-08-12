Noleggio auto per neopatentati: ecco come funziona Locauto Young

Se si stanno confrontando le varie offerte delle compagnie di autonoleggio rivolte ai neopatentati, uno dei punti di riferimento è Locauto Young, il prodotto di Locauto dedicato ai giovani guidatori che hanno il desiderio, oltre che la necessità, di noleggiare un’auto in Italia. Grazie a questo servizio, è possibile accedere al noleggio auto a breve termine, comprensivo di una copertura assicurativa completa contro danni e furto.

Con Locauto Young i neopatentati possono noleggiare un’auto anche a distanza di pochi giorni dal conseguimento della patente. Il vantaggio più significativo del prodotto pensato da Locauto è di poter guidare senza stress, in totale libertà.

Locauto Young abbatte le barriere sul noleggio auto per i neopatentati

Tra le varie limitazioni in cui si imbattono da subito i neopatentati vi sono i premi assicurativi superiori alla media e le maggiorazioni applicate dalle aziende di autonoleggio durante la prenotazione di un’auto a noleggio. Da qui la necessità per un giovane guidatore di confrontare quante più soluzioni possibili per trovare l’offerta migliore, anche in base a quelle che sono le sue esigenze in vista della futura vacanza.

Tra i prodotti migliori in tal senso si annovera Locauto Young, primo servizio dedicato ai neopatentati che vogliono noleggiare un’auto nel Bel Paese. Le tariffe previste per ciascun modello di vettura comprendono una copertura completa da danni e furto.

Per prenotare una vettura a noleggio tramite Locauto Young si dovrà seguire una procedura del tutto simile a quella prevista per un noleggio auto normale:

selezione dell’ufficio di ritiro e riconsegna dell’auto

scelta del giorno e dell’ora del ritiro, nonché della riconsegna dell’auto

selezione dell’auto tra i modelli dedicati al noleggio per neopatentati

Al momento con Locauto Young è possibile richiedere il noleggio dei seguenti modelli o simili: Fiat Panda e Opel Corsa.