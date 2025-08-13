Polestar 3, oltre 930 km con una singola carica: è Guinness World Record

La Polestar 3 nella versione Long Range single motor ha ottenuto il record mondiale per la distanza più lunga percorsa da un SUV elettrico con una sola carica. Complessivamente, la Polestar 3 (qui la nostra prova) ha percorso 581,3 miglia che sono oltre 930 km. Il SUV elettrico ha quindi ottenuto un risultato superiore ai valori ufficiali di omologazione. Ricordiamo che questa versione adotta un singolo motore elettrico da 220 kW / 299 CV alimentato da una batteria con una capacità di 111 kWh che dovrebbe permettere un’autonomia WLTP di 706 km. Grazie a questo risultato, la Polestar 3 ha battuto il precedente record stabilito dalla Ford Mustang Mach-E che lo scorso anno aveva percorso poco più di 910 km con un pieno di energia.

IL NUOVO RECORD

Questa particolare prova che ha permesso alla Polestar 3 di stabilire unè stata effettuata sulle strade del. La distanza è stata percorsa ine alla guida del SUV elettrico si sono alternati Sam Clarke, Kevin Booker e Richard Parker. La vettura era assolutamente di serie, cioè non sono state apportate modifiche per migliorarne l’efficienza. La Polestar 3 della prova adottava cerchi da 20 pollici con pneumatici Michelin Sport 4 EV. Il tentativo di record è stato effettuato suprevalentemente pianeggianti, rispettando i limiti di velocità, ed i condizioni metereologiche definite come “miste". L’impresa è stata valutata dalla giudice del Guinness World Record, Paulina Sapinska.Polestar ha affermato che il SUV ha continuato a percorrere 8 miglia (quasi 13 km) dopo che la carica della batteria aveva raggiunto lo 0% ed è comunque riuscito a raggiungere la colonnina di ricarica, il che suggerisce che avrebbe potuto percorrere anche una distanza leggermente maggiore. La distanza percorsa equivale ad. Anche se non è stato comunicato, vista la distanza percorsa ed il tempo di viaggio, la velocità media è stata di circa 40/41 km/h.La notizia arriva una settimana dopo che Chevrolet ha rivelato che il suo nuovocon una singola carica, ma con piccole modifiche e ci sono poi voluti sette giorni per completare il viaggio dato che si è puntato sull’efficienza, viaggiando a bassa velocità. L’attuale record di autonomia assoluta per un’auto elettrica non modificata, riconosciuto dal Guinness World Record,. Tuttavia, il viaggio della Polestar 3 è stato intrapreso in condizioni che rispecchiano meglio la guida reale, quindi è più rilevante per i consumatori. Così si è espresso Sam Clarke, uno dei tre piloti che hanno guidato l’auto durante il tentativo record.