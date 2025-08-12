Roma, ZTL Fascia Verde: nessuno stop alle auto diesel Euro 5 dal primo novembre

Buone notizie per tutti coloro che dispongono di un’auto diesel Euro 5 e abitano a Roma. A partire dal primo novembre 2025 non scatterà alcuna limitazione per queste vetture all’interno della ZTL Fascia Verde e nemmeno per i veicoli benzina Euro 4. A parlare è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che in una nota ha voluto fare alcune precisazioni visto che su questo tema se ne è discusso molto nelle ultime settimane e bisogna fare chiarezza.

NESSUNO STOP

Sulla questione dei divieti alla circolazione nella cosiddetta Ztl Fascia verde a Roma, così come per il servizio Move-In, ritengo necessario fornire alcune precisazioni per evitare fraintendimenti a seguito delle ultime notizie circolate in queste ore. Per quanto riguarda i divieti alla circolazione, dal 1° novembre 2025 non ci sarà alcuna limitazione dei veicoli diesel euro 5 e benzina euro 4.

Perché questa precisazione? Alla fine di luglio, la Regione Lazio aveva approvato il nuovo Piano di risanamento della qualità dell’aria e si parlava proprio della ZTL Fascia Verde e dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. In particolare, sembrava che per evitare lo stop, il Comune di Roma dovesse predisporre delle misure compensative per migliorare la qualità dell’aria. Dunque, nessun problema il prossimo autunno per chi dispone di queste vetture. C’è poi una seconda precisazione da parte dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che riguarda la possibilità di usare il Move-In visto che il nuovo Piano di qualità dell’aria della Regione Lazio sembrava vietarlo.