Roma, ZTL Fascia Verde: nessuno stop alle auto diesel Euro 5 dal primo novembre
Il Comune di Roma precisa: dal primo novembre non ci sarà alcuno stop per le auto diesel Euro 5 all'interno della ZTL Fascia Verde
Buone notizie per tutti coloro che dispongono di un’auto diesel Euro 5 e abitano a Roma. A partire dal primo novembre 2025 non scatterà alcuna limitazione per queste vetture all’interno della ZTL Fascia Verde e nemmeno per i veicoli benzina Euro 4. A parlare è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che in una nota ha voluto fare alcune precisazioni visto che su questo tema se ne è discusso molto nelle ultime settimane e bisogna fare chiarezza.
NESSUNO STOP
Sulla questione dei divieti alla circolazione nella cosiddetta Ztl Fascia verde a Roma, così come per il servizio Move-In, ritengo necessario fornire alcune precisazioni per evitare fraintendimenti a seguito delle ultime notizie circolate in queste ore. Per quanto riguarda i divieti alla circolazione, dal 1° novembre 2025 non ci sarà alcuna limitazione dei veicoli diesel euro 5 e benzina euro 4.
Perché questa precisazione? Alla fine di luglio, la Regione Lazio aveva approvato il nuovo Piano di risanamento della qualità dell’aria e si parlava proprio della ZTL Fascia Verde e dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. In particolare, sembrava che per evitare lo stop, il Comune di Roma dovesse predisporre delle misure compensative per migliorare la qualità dell’aria. Dunque, nessun problema il prossimo autunno per chi dispone di queste vetture. C’è poi una seconda precisazione da parte dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che riguarda la possibilità di usare il Move-In visto che il nuovo Piano di qualità dell’aria della Regione Lazio sembrava vietarlo.
Sulla questione Move In, invece, Roma capitale non ha speso un euro per questo progetto. Contrariamente a quanto riportato, la convenzione con la regione Lombardia è completamente gratuita, come per la maggior parte dei protocolli di collaborazione. È bene inoltre precisare che non esiste alcun divieto al Move-In, ma solo un periodo di stop temporaneo richiesto dalla regione Lazio, ormai prossimo alla conclusione, al termine del quale riproporremo questa misura che riteniamo utile ai cittadini per mitigare l’impatto dei provvedimenti. Il Move-In non prevede alcun pagamento a chilometro per i cittadini. E’ semplicemente un sistema che assegna un tetto massimo di percorrenza nella Fascia verde senza costi, con l’obiettivo di modulare la circolazione e ridurre le emissioni. La nostra priorità resta quella di adottare misure efficaci e sostenibili per migliorare la qualità dell’aria, tutelando al contempo le esigenze di chi vive e lavora a Roma.