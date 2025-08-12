Bosch e CARIAD puntano sull’AI per rendere la guida automatizzata più sicura

Bosch e CARIAD, la software company del Gruppo Volkswagen, rafforzano la loro alleanza nell’Automated Driving Alliance con un traguardo chiaro e ambizioso. Creare un sistema di guida assistita e automatizzata di Livello 2 e 3 basato su intelligenza artificiale, capace di reagire e prendere decisioni in modo naturale, quasi come farebbe un vero guidatore, migliorando così sicurezza e comfort a bordo.

Il cuore del progetto è un nuovo stack software, sviluppato dai due partner in completa autonomia e di cui detengono interamente il codice sorgente e la proprietà intellettuale. Questo cervello digitale sarà in grado di gestire tutte le funzioni cognitive chiave della guida, percepire, interpretare, decidere e agire, e sarà pronto per essere installato su larga scala dalla metà del 2026, integrandosi alla perfezione nella nuova architettura dei veicoli “software-defined” del Gruppo Volkswagen.

Oltre a equipaggiare i modelli del gruppo, Bosch intende offrire questa soluzione scalabile anche ad altri costruttori nel mondo, con l’obiettivo dichiarato di diffondere la guida automatizzata a milioni di automobilisti, dal mercato di massa al segmento premium.

AI lungo tutta la catena tecnologica

L’AI non è una novità per, che già la utilizza per compiti come il riconoscimento degli oggetti. La novità è l’estensione di questa tecnologia a tutta la catena software. Dalla fusione dei dati di diversi sensori (telecamere, radar) fino alle decisioni di guida e ale sicuro di motore, sterzo e freni.

Il cuore di questo sviluppo si ispira alle tecniche più avanzate della AI generativa. Proprio come i modelli linguistici comprendono relazioni semantiche complesse, il nuovo stack sarà in grado di analizzare scenari urbani e prevedere il comportamento degli utenti della strada, elaborando dati provenienti da più sensori. L’intero progetto si basa su un ambiente di ingegneria moderno e su una strategia hardware pensata per garantire scalabilità e compatibilità futura su tutte le classi di veicoli.

Sicurezza, trasparenza e possibilità di innovazione rapida

Dalle prove su strada alla produzione

Ilpermetterà di mantenere standard chiari per protezione dati, sicurezza stradale e trasparenza delle decisioni dell’AI. Gli sviluppatori potranno anche introdurre rapidamente innovazioni ottimizzando il codice e distribuendo aggiornamenti in tempi ridotti. La progettazione mira a garantire che le scelte e le azioni dell’AI siano sempre sicure, tracciabili ed esplicabili. Inoltre, il sistema è predisposto per integrare approcci multimodali “” (VLA), capaci di collegare informazioni visive e linguistiche per simulare ragionamento e azione umani. Questa tecnologia potrebbe migliorare ulteriormente la comprensione di scenari complessi e consentire di, reagendo di conseguenza.