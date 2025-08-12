Eccentrica torna a The Quail 2025 con 3 perle tra lusso e prestazioni
Eccentrica presenta tre nuove creazioni a The Quail. Il pacchetto Titano sulla Diablo cattura l'attenzione
Eccentrica, l’azienda con sede a San Marino conosciuta per la visione innovativa nella reinterpretazione di iconiche auto su base Lamborghini, torna a The Quail, A Motorsport Gathering con una presenza di forte impatto. Quest’anno sono state presentate tre nuove creazioni esclusive, ognuna della quali, a suo modo, esprime una differente visione del linguaggio stilistico e della filosofia prestazionale di Eccentrica. A regnare la scena il nuovo pacchetto Titano e, ad affiancarlo, due esemplari personalizzati della V12 Restomod basata sulla Lamborghini Diablo.
L’azienda definisce questo pacchetto “molto più di un semplice upgrade". Si tratta infatti di una vettura pensata per spingere i limiti dinamici preservandone l’originalità. La Titano Package nasce per i clienti appassionati di trackday e restituisce un feedback pistaiolo senza perdere l’essenza del gran turismo grazie a diverse soluzioni stilistiche e tecniche.
Esternamente spiccano elementi come l’ala in carbonio ridisegnata e splitter rivisti per l’incremento del carico aerodinamico. Le sospensioni sono state irrigidite al fine di migliorare il feeling di guida senza ridurre il comfort. Lateralmente spiccano cerchi forgiati ultraleggeri in fibra di carbonio che permettono di ridurre le masse non sospese, migliorare il grip e l’inserimento in curva. In abitacolo regna la scena la fibra di carbonio, con dettagli a vista che rimandano al Motorsport. Il volante, alleggerito e ispirato alle competizioni, è stato pensato per offrire al conducente un legame ancora più solido tra uomo e macchina.
Il motore gode di una calibrazione dedicata dell’elettronica e il maggiorato impianto frenante Brembo include condotti di areazione specifici. E’ una serie limitata di soli 19 esemplari su misura, ognuno dei quali fonde il design iconico degli anni ’90 con la precisione odierna, riuscendo a coniugare al meglio la tecnologia ad oggi disponibile con l’analogia di un tempo. Si tratta di un auto che vuole incarnare un‘esperienza di guida elevatissima, ricercando le difficoltà e le autenticità della guida più ruvida.
Ci sono poi altre due versioni che sono state presentate: Rose Phoenix e Green Dragon, due anime diverse ma unite dallo stesso spirito della Diablo. La Rose Phoenix reinterpreta il fascino vintage con una raffinata verniciatura Rose Gold a tre strati, abbinata a interni in Alcantara color Cocco e pelle Nabuk Maxpell, per un’eleganza senza tempo. La Green Dragon, invece, incarna un’anima più audace e anticonvenzionale: veste un deciso Verde pastello Chartreuse, impreziosito da dettagli in carbonio a vista e interni in pelle e Alcantara verde, esprimendo pura aggressività stilistica.