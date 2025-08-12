Eccentrica torna a The Quail 2025 con 3 perle tra lusso e prestazioni

Eccentrica, l’azienda con sede a San Marino conosciuta per la visione innovativa nella reinterpretazione di iconiche auto su base Lamborghini, torna a The Quail, A Motorsport Gathering con una presenza di forte impatto. Quest’anno sono state presentate tre nuove creazioni esclusive, ognuna della quali, a suo modo, esprime una differente visione del linguaggio stilistico e della filosofia prestazionale di Eccentrica. A regnare la scena il nuovo pacchetto Titano e, ad affiancarlo, due esemplari personalizzati della V12 Restomod basata sulla Lamborghini Diablo.

L’azienda definisce questo pacchetto “molto più di un semplice upgrade". Si tratta infatti di una vettura pensata perpreservandone l’originalità. La Titano Package nasce per i clienti appassionati di trackday esenza perdere l’essenza del gran turismo grazie a diverse soluzioni stilistiche e tecniche.Esternamente spiccano elementi come l’ala in carbonio ridisegnata e splitter rivisti per l’incremento del carico aerodinamico. Le sospensioni sono state irrigidite al fine di migliorare il feeling di guida senza ridurre il comfort. Lateralmente spiccano cerchi forgiati ultraleggeri in fibra di carbonio che permettono di ridurre le masse non sospese, migliorare il grip e l’inserimento in curva. In abitacolo regna la scena la fibra di carbonio, con dettagli a vista che rimandano al Motorsport. Il volante, alleggerito e ispirato alle competizioni, è stato pensato per offrire al conducente un legame ancora più solido tra uomo e macchina.Il motore gode di unae il maggioratoinclude condotti di areazione specifici. E’ una serie limitata di, ognuno dei quali fonde ilcon lariuscendo a coniugare al meglio la tecnologia ad oggi disponibile con l’analogia di un tempo. Si tratta di un auto che vuole incarnare unricercando le difficoltà e le autenticità della guida più ruvida.Ci sono poi altre due versioni che sono state presentate:due anime diverse ma unite dallo stesso spirito della Diablo. La Rose Phoenix reinterpreta il fascino vintage con unaabbinata a interni in, per un’eleganza senza tempo. La Green Dragon, invece, incarna un’anima più: veste un decisoimpreziosito da dettagli in carbonio a vista e interni in, esprimendo pura aggressività stilistica.