Trump lo aveva promesso, arriva lo stop definitivo agli incentivi per le elettriche

Trump lo aveva detto in campagna elettorale e adesso arriva ufficialmente lo stop negli Stati Uniti agli incentivi per le auto elettriche. Giovedì, il Congresso ha infatti approvato la Legge di Bilancio “Big beautiful bill” voluta da Presidente americano con 218 voti a favore e 214 contrari. Sui contenuti ci sono state molte polemiche per via dei tagli che va ad introdurre ma per quanto riguarda l’industria auto, la nuova Legge di Bilancio va a mettere la parola fine alle agevolazioni per le auto elettriche volute fortemente dalla precedente amministrazione Biden.

STOP ALLA FINE DI SETTEMBRE

Cos’è stato deciso? Che il 30 settembre termineranno i crediti d’imposta di 7.500 dollari per l’acquisto o il leasing di nuovi veicoli elettrici, nonché i credito d’imposta di 4.000 dollari per i veicoli elettrici usati, incentivi che hanno contribuito ad incrementare le vendite di veicoli a batteria negli ultimi anni. Per gli americani rimane ancora aperta una piccola finestra temporale per poter approfittare del bonus prima che venga eliminato definitivamente. Possibile, quindi, che prima della fine di settembre le vendite di BEV aumentino. Successivamente, con l’addio degli incentivi, le immatricolazioni rischiano di calare vertiginosamente. Non è un mistero che a Trump le auto elettriche non interessino e così pure le politiche per la riduzione delle emissioni. Prova ne è che la nuova Legge di Bilancio va poi a smontare molte delle iniziative previste dall’Inflation Reduction Act (Ira) promosso dall’amministrazione Biden.

Tra chi subirà la decisione del Governo Trump di tagliare gli incentivi sulle auto elettriche c’è Tesla. Durante la campagna elettorale, Elon Musk aveva appoggiato il proposito di Trump di cancellare i crediti d’imposta sulle BEV. Adesso, vista la fragorosa rottura dei rapporti tra il presidente americano e il numero uno di Tesla, è probabile che la posizione di Musk sia molto diversa…