BMW CE 04: lo scooter elettrico premium si rinnova per il 2026

Nel 2021 BMW CE 04 ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della mobilità urbana su due ruote come scooter elettrico senza emissioni pensato per la città. Ad oggi rimane uno dei principali giocatori nel mercato delle moto e scooter completamente elettrici con potenza superiore a 11 kW e per il 2026, BMW Motorrad lo ha rinnovato.

E’ disponibile in tre varianti, ciascuna con un carattere distintivo:

Basic: livrea Lightwhite uni, sella nero-grigia e parabrezza trasparente per un look pulito e armonioso.

livrea Lightwhite uni, sella nero-grigia e parabrezza trasparente per un look pulito e armonioso. Avantgarde: colorazione Gravity Blue Metallic matt con dettagli Sao Paulo Yellow che valorizzano il design dinamico. Completa l’estetica la sella Pro nero/grigio con strisce gialle e bianche, parabrezza giallo e cerchione posteriore con incisione laser.

colorazione Gravity Blue Metallic matt con dettagli Sao Paulo Yellow che valorizzano il design dinamico. Completa l’estetica la sella Pro nero/grigio con strisce gialle e bianche, parabrezza giallo e cerchione posteriore con incisione laser. Exclusive: livrea Spacesilver metallic con strisce esclusive, ampio parabrezza con protezioni per le mani, sella comfort riscaldata con nuovo tessuto e ricami CE 04, oltre al cerchione posteriore con incisione laser su un lato. Offre maggiore protezione da vento e intemperie.

Il parabrezza maggiorato con protezioni per le mani e la sella comfort riscaldata sonoanche per le altre versioni. I cerchioni posteriori con incisione laser sono riservati alle versioni Avantgarde ed Exclusive.

Prodotto nello stabilimento BMW di Berlino, il CE 04 unisce tecnologie avanzate di mobilità elettrica e un piacere di guida straordinario. Con motore elettrico innovativo, design futuristico e connettività integrata, rappresenta una nuova idea di mobilità urbana.

Le prestazioni sono più che degne di un mezzo pensato per la città con una potenza massima di 31 kW (42 CV) e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 2,6 secondi, per toccare una velocità di punta di 120 km/h.

L’autonomia arriva fino a 130 km, che diventano 100 per la versione con potenza ridotta. Il motore raffreddato a liquido garantisce prestazioni ottimali in ogni modalità di guida: ECO, RAIN, ROAD e DYNAMIC.

RICARICA E TECNOLOGIA

SICUREZZA E COMFORT

Il BMW CE 04 è dotato di unache si ricarica in circariducibili a solo 1 ora e 40 minuti con il caricatore rapido opzionale. La tecnologia di ricarica, ispirata a quella delle auto BMW, è compatibile con. Inoltre, il programma BMW Charging offre soluzioni personalizzate per ricaricare ovunque in modo pratico e flessibile.

CONNETTIVITA’ E ILLUMINAZIONE

La guida è sempre sotto controllo grazie aldi serie, mentre ilè disponibile come optional per una stabilità ancora maggiore. L’garantisce una decelerazione sicura, con la possibilità di secgliere l’ABS Pro per una protezione aggiuntiva in curva. Ille sospensioni robuste e gli pneumatici di grandi dimensioni assicurano una guida fluida e comfortevole in ogni situazione.

Il grande display TFT da 10,25″ integra la navigazione a mappe e funzioni smart, offrendo al pilota un’esperienza intuitiva e connessa. L‘illuminazione è full LED, con la possibilità di aggiungere il faro adattivo e le funzioni luminose “Welcome” e “Goodbye” per un tocco di stile e sicurezza in più.

DESIGN E VERSIONI

Il design innovativo e distintivo del CE 04 si esprime attraversoCompletano l’offerta le varianti cromatiche e gli accessori originali BMW, per uno scooter che unisce tecnologia, eleganza e personalità.