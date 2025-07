Tesla, i test sulla guida autonoma in Europa si spostano a Madrid

Tesla sta scommettendo tutto o quasi sulla guida autonoma. Lo sappiamo molto bene e nelle ultime settimane la casa automobilistica ha finalmente dato il via al suo servizio di robotaxi ad Austin, in Texas. L’azienda di Elon Musk conta di voler offrire la Full Self Driving (Supervised) anche al di fuori degli Stati Uniti. In Europa, lo sappiamo bene, le normative sono molto stringenti e quindi la FSD non è ancora disponibile. Tesla sta lavorando con le autorità ma per il momento nulla è cambiato. Nel frattempo, la casa automobilistica sta continuando a testare la guida autonoma sulle strade del Vecchio Continente e ancora una volta ha deciso di condividere un breve filmato in cui si vede una delle sue vetture dotate della FSD muoversi senza problemi nel traffico. Questa volta, Tesla ci porta a Madrid.

LA FULL SELF DRIVING É PRONTA PER L’EUROPA

Dopo Amsterdam, Parigi, Roma e Berlino, adesso è il turno della Capitale spagnola. Anche in questo video vediamo una Tesla destreggiarsi senza problemi lungo le vie di Madrid, affrontando senza problemi il traffico della città. Si tratta anche di un modo per sottolineare nuovamente che la Full Self Driving è già pronta per le strade europee e che ad oggi è solamente una questione normativa se questa funzionalità avanzata non è ancora stata resa disponibile.

Como pez en el agua … FSD Supervised testing in Madrid, Spain Pending regulatory approval pic.twitter.com/txTgoWseuA — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 3, 2025

La vettura che vediamo nei test è perfettamente di serie e non presenta alcuna modifica hardware. L’unica differenza è nel software visto che dispone di una versione che ancora non è stata resa disponibile ai clienti europei. Tesla ovviamente sta lavorando per ottenere il via libera ma ancora non è chiaro quando potrebbe arrivare davvero il semaforo verde. Intanto, sta continuando a testare la FSD (Supervised) sulle strade europee per metterla ulteriormente a punto in attesa che ci sia la possibilità di offrirla ai clienti.

TESLA VISION

Rispetto ad altre aziende, l’approccio sulla guida autonoma di Tesla è differente. Infatti, si basa su di un’architettura esclusivamente visiva (Tesla Vision) con reti neurali end-to-end addestrate su miliardi di esempi tratti da dati reali. Nessun sensore sofisticato come il LiDAR e niente mappe HD. Questa scelta tecnica dovrebbe consentire un’implementazione scalabile e sicura in diverse aree geografiche e per vari casi d’uso.