La Classe S diventa un robotaxi: Mercedes-Benz avvia i test ad Abu Dhabi

Il settore dei robotaxi è uno dei più vivaci e nei prossimi mesi aumenteranno i protagonisti dei servizi di trasporto senza conducente. Un settore nel quale non c’è solamente Tesla, ma anche Stellantis (in collaborazione con Bolt), Waymo (che nel 2026 arriverà anche a Londra) e Zoox (controllata da Amazon). In questo filone ora si inserisce anche Mercedes-Benz che ha annunciato un progetto congiunto con Momenta e Lumo per il lancio di una flotta di robotaxi basata sulla nuova Classe S.

Il servizio inizierà ad Abu Dhabi, dove i primi veicoli sperimentali saranno già su strada nelle prossime settimane. Lumo, azienda affiliata al gruppo tecnologico K2, sarà l’operatore locale responsabile della gestione della flotta, anche grazie all’autorizzazione federale per operare negli Emirati Arabi Uniti con i veicoli autonomi.

La tecnologia alla base del progetto

Il progetto di Mercedes-Benz prevede l’utilizzo di veicoli dotati di tecnologia SAE di Livello 4, che consente una guida completamente autonoma in contesti specifici, senza la necessità di un conducente umano. A rendere possibile questa evoluzione è la nuova architettura software MB.OS, sviluppata da Mercedes-Benz, che permette di integrare in modo avanzato i sistemi di percezione, navigazione e gestione del veicolo. La Classe S, storicamente punto di riferimento per innovazione e comfort, viene così ripensata come piattaforma ideale per offrire un’esperienza di trasporto autonomo di alto livello.

Mercedes-Benz ha ribadito che questo non è un progetto isolato, ma che l’iniziativa che vede protagonista la nuova Classe S si affianca infatti ad altri programmi già in corso dedicati allo sviluppo della guida autonoma. Alcuni di questi sono rivolti al mercato consumer, mentre altri a quello dei servizi commerciali.

La strategia di Mercedes-Benz sulla guida autonoma

Per supportare la crescita dei progetti per i veicoli a guida autonoma, Mercedes-Benz ha sottoscritto e rinnovato diverse collaborazioni strategiche, tra cui quella con Nvidia. L’obiettivo è sviluppare un ecosistema di robotaxi sempre basato sul livello 4 di automazione, sfruttando la piattaforma Drive AV.

Non è la prima volta che la Classe S viene scelta come veicolo sperimentale per progetti avanzati. Mercedes-Benz è stata la prima casa automobilistica internazionale a ottenere l’autorizzazione per condurre test di guida autonoma di Livello 4 SAE su strade urbane e autostrade in Cina, precisamente a Pechino. Le vetture coinvolte in questi studi sono equipaggiate con un sofisticato sistema di sensori che include LiDAR, radar e telecamere, studiato per garantire affidabilità anche in condizioni complesse.