Milan Nedeljković sarà il nuovo CEO di BMW

A partire dal 14 maggio 2026, Milan Nedeljković assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, succedendo a Oliver Zipse. La decisione è stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza e segna l’avvio di una nuova fase per la casa automobilistica tedesca, all’indomani del lancio della piattaforma Neue Klasse su cui si baseranno i futuri modelli elettrici e digitali del gruppo.

Il profilo di Nedeljković

Milan Nedeljković è attualmente membro del Board con responsabilità sulla produzione. È entrato in BMW nel 1993 come tirocinante e ha maturato una lunga esperienza internazionale ricoprendo ruoli di primo piano negli stabilimenti di Oxford, Lipsia e Monaco. Nel corso della sua carriera ha guidato anche la divisione Corporate Quality. La sua nomina, che avrà validità fino al 2031, viene accolta con favore dai vertici aziendali, che ne sottolineano le doti di visione strategica, capacità di realizzazione e approccio imprenditoriale.

La scelta di Nedeljković è stata salutata positivamente anche dai rappresentanti dei lavoratori. Martin Kimmich, presidente del Consiglio di Fabbrica globale e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, ha evidenziato la stima e la fiducia che il nuovo CEO gode all’interno dell’azienda.

Il passaggio di consegne arriva al termine del mandato di Oliver Zipse, che concluderà la propria carriera in BMW dopo 35 anni. Dal 2019 ha infatti guidato l’azienda come CEO, ottenendo nel 2023 un’estensione contrattuale oltre l’età pensionabile per accompagnare la transizione strategica già avviata. Anche per questo, al di là delle espressioni di circostanza, il Consiglio di Sorveglianza ha espresso pieno apprezzamento per il contributo di Zipse, riconoscendone il ruolo e le capacità nel riuscire a guidare l’azienda anche nei momenti più critici.