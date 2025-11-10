Luca Napolitano è il nuovo responsabile di Stellantis &You Sales and Services

ricavi del 13% nel terzo trimestre dell’anno, il Gruppo ha annunciato la nomina di Luca Napolitano come nuovo responsabile di Stellantis &You Sales and Services, la struttura strategica del gruppo dedicata alla distribuzione automobilistica in Europa. Nel suo nuovo incarico riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, che ricopre il doppio ruolo di CEO di Maserati e di Stellantis &You. La scelta, così si legge nel comunicato, è legata alla volontà di Stellantis di consolidare la propria presenza commerciale sul territorio europeo, valorizzando figure manageriali interne e affidando a professionisti esperti il compito di guidare la transizione verso un modello distributivo più integrato, dinamico e orientato al cliente.

Cos’è Stellantis &You

La rete Stellantis &You rappresenta uno dei principali canali commerciali del gruppo sul territorio europeo, con oltre diecimila collaboratori attivi in dieci Paesi e una copertura che abbraccia dieci marchi dell’universo Stellantis. Il perimetro d’azione include sia le attività di vendita sia il post-vendita, con una rete di 37 hub logistici Distrigo per la distribuzione dei ricambi.

L’arrivo di Napolitano segna una nuova fase per questa realtà, considerata centrale nella strategia commerciale di Stellantis. L’obiettivo è rafforzare il legame tra i marchi del gruppo e i clienti finali, attraverso un’esperienza retail fluida, moderna e basata sulla fiducia. La visione condivisa punta a integrare servizio e innovazione, migliorando l’efficienza della rete e creando valore su ogni punto di contatto con il cliente.

Chi è Luca Napolitano

La nomina arriva dopo il buon risultato ottenuto da Napolitano come responsabile delle operazioni commerciali per la regione Enlarged Europe. In questo ruolo ha guidato una profonda trasformazione del modello distributivo, con segnali positivi anche sul piano numerico. Nel terzo trimestre del 2025, le consegne nell’area europea sono cresciute dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il profilo di Luca Napolitano si distingue per una lunga esperienza nel settore. Dopo un percorso iniziale in Ford Italia, è entrato nel gruppo Fiat nel 2000 come responsabile dello sviluppo commerciale, assumendo successivamente numerosi incarichi nei settori vendite, marketing e gestione dei marchi, in particolare alla guida del rilancio di Lancia. Laureato con Master in Business Administration presso l’Università di Roma, vanta oltre vent’anni di carriera nel mondo automotive.

Il cambio al vertice di Stellantis &You si inserisce in un più ampio riassetto delle posizioni chiave all’interno del gruppo con Napolitano che succede a Roberta Zerbi, ora nominata nuova CEO del marchio Lancia.