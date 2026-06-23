Bugatti: il set di mazze da golf costa più di una Alfa Romeo Tonale

Il golf e le hypercar spesso camminano di pari passo nel mondo dell’opulenza che non conosce crisi. C’è chi deve solo occupare il tempo a ricercare l’ultima tendenza sul mercato per soddisfare un effimero desiderio e quando una delle più importanti aziende al mondo specializzata in attrezzature da golf si unisce a un brand iconico dell’automotive il risultato è esplosivo e molto costoso.

Il marchio Honma ha progettato un set di mazze come una Bugatti da corsa per il campo. L’attrezzatura da golf di fascia alta eredita forme, dettagli e filosofia delle hypercar. Il leggendario linguaggio di design di Bugatti è concepito per i giocatori che sul green esigono la perfezione assoluta. L’azienda, fondata a Yokohama nel 1958, ha creato una reputazione sui campi da golf grazie a un approccio legato alla lavorazione manuale e alla cura dei dettagli. Bugatti, rientrante nell’universo Volkswagen, rimane un punto di riferimento assoluto nel mondo delle hypercar, creando auto in grado di unire qualità degli interni a performance massime.

Qualità altissima

Chi ha nel proprio garage una Bugatti non si spaventerà del prezzo del set di bastoni creati da Honma. Le mazze riprendono alcuni componenti estetici, come la calandra a ferro di cavallo e alcune linee aerodinamiche delle vetture francesi, adattandole in modo magistrale. Alcuni bastoni sono prodotti in tiratura limitata. Il driver sfrutta una struttura composita in titanio e carbonio e un baricentro basso per raggiungere l’obiettivo di offrire velocità e precisione.

Oltre alla linea più esclusiva c’è la Tour World Premium, nata per un utilizzo più intensivo in campo. Honma ha messo in gioco la propria esperienza tecnica, mentre Bugatti contribuisce sul piano dell’identità visiva. Oltre a rappresentare l’apice dell’ingegneria meccanica, il set crea un dialogo sereno sul green con soluzioni tecniche pensate per chi gioca davvero e non solo per mero collezionismo.

Stile ispirato alle Bugatti

Il Super Premium Bugatti Putter ricorda la parte posteriore della carrozzeria delle Bugatti e vi sono dettagli ispirati alla strumentazione. Oltre ad essere magnifiche sul piano estetico, i bastoni consentono la massima precisione del colpo.

I prezzi sono i seguenti: il set battezzato 3 Star costa 6.500 dollari (circa 5.600 euro al cambio attuale), il 3 Star Super Premium arriva a 12.500 dollari (10.900 euro). Per chi vuole di più occorrono 25.000 dollari (21.800 euro) per il set 4 Star Super Premium, ma per gli incontentabili c’è il set 5 Star: 72.000 dollari (62.800 euro). Un costo superiore a quello di una Alfa Romeo Tonale con optional annessi…