Bugatti si rifiuta di riparare la sua Chiron: quello che succede dopo è incredibile

Vi sono pochissime auto di lusso al mondo più prestigiose di una Bugatti, in particolar modo di una Chiron Pur Sport. La versione più estrema della Chiron che vedrete nel video in basso, limitata a 60 esemplari totali, è stata protagonista di un terribile incidente. L’hypercar vanta sotto il cofano un poderoso W16 da 8,0 litri e 1.500 CV ed è in grado di raggiungere performance supersoniche. La velocità massima di 347 km/h in curva è solo uno dei dati più impressionanti dell’auto. Grazie a rapporti del cambio più corti, un peso ridotto di 19 kg e sospensioni più rigide, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi.

Un’unità di Chiron Pur Sport supera di solito i 3 milioni di euro di valore. L’esemplare protagonista della nostra vicenda sta attraversando una fase di ricostruzione da parte del noto YouTuber britannico Mat Armstrong, seguito da oltre 7 milioni di utenti. Non potendo ricevere i pezzi di ricambio originali dal produttore, il protagonista di questo restauro ha scelto di installare personalmente un kit del costo di oltre 600.000 euro. Una cifra da capogiro, ma proporzionata al valore di uno dei modelli più esclusivi dell’era recente del marchio di Molsheim.

Una storia da gustare

Mat Armstrong si è specializzato nel restauro di auto di lusso incidentate, accettando una sfida entusiasmante: riportare in vita una Bugatti Chiron Pur Sport. L’hypercar che Bugatti si rifiuta di riparare può valere sino a 5,3 milioni di euro in perfette condizioni, ma l’esemplare è stato gravemente danneggiato in un crash ed è stata dichiarato irrecuperabile.

Lo YouTuber non si è arreso e ha scelto di ricostruirla pezzo per pezzo, dopo averla pagata ben 1,9 milioni di euro. L’idea di restauro si è scontrata con la resistenza di Bugatti che avrebbe preferito non rivederla più in strada. Il costruttore transalpino ha sentenziato che l’auto non avrebbe potuto più circolare, pur se sottoposta a un meticoloso restauro.

Un kit speciale

Mat Armstrong con tanta passione e fantasia ha messo su un team molto competente, ricreando la carrozzeria completa della Bugatti, pezzo dopo pezzo. Alcuni componenti, come gli airbag, sono stati adattati da un modello molto più comune, un’Audi A3. Mat Armstrong e la sua squadra si sono rivolti a Venuum, un’azienda con sede a Dubai specializzata in modifiche estreme.

Gli esperti hanno creato uno specifico kit widebody, costato oltre 600.000 euro. Questo prezzo non include manodopera, regolazioni e altre spese relative al progetto. L’installazione di questo kit non è stata facile e ha richiesto ulteriori modifiche importanti. Sebbene nella parte finale del filmato emerga un design più aggressivo, inclusi i componenti in fibra di carbonio e gli elementi aerodinamici, l’hypercar deve ancora essere ultimata. Il lavoro compiuto sull’auto per ora appare spettacolare ed è già stata testata dallo YouTuber che ha subito espresso la sua gioia al volante.