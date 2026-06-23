Mercato auto Europa: a maggio 2026 cresce del 3,2%, +42,9% per le elettriche

Il mercato dell’auto in Europa ha registrato nel mese di maggio 2026 un risultato nel complesso positivo. All’interno della sola Unione Europea, le immatricolazioni di nuove autovetture nel singolo mese sono state 955.013, con un incremento del 3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Se si includono anche i Paesi EFTA e il Regno Unito, il totale dell’immatricolato sale a 1.152.523 unità, con una crescita su base annua del 3,6%.

Bene l’Italia

Tra i principali mercati nazionali dell’Unione Europea, l’Italia si è distinta con un incremento del 7,6% (150.043 veicoli totali immatricolati), seguita dalla Francia con un aumento del 3,7% pari a 128.484 unità. Stabile la Germania, che si conferma comunque il mercato più grande con 239.448 immatricolazioni mensili (+0,1%), mentre la Spagna ha visto una leggera flessione dello 0,8%, con 111.894 veicoli immatricolati. Le percentuali di crescita maggiori sono state registrate da mercati più piccoli come Malta (+52,7%), l’Irlanda (+38,1%) e l’Estonia (+33,5%).

Crescono le elettrificate

Prendendo in considerazione il tipo di alimentazione, si evidenzia il ruolo trainante dei veicoli elettrificati. Le elettriche a batteria (BEV) hanno registrato un vero e proprio boom su base mensile, toccando quota 203.417 immatricolazioni con un notevole +42,9% rispetto a maggio 2025. Risultato positivo anche per le ibride (HEV), con 345.427 unità (+9,7%) e per le ibride plug-in (PHEV), con 98.553 immatricolazioni (+12,2%).

D’altra parte, il mese di maggio ha visto un netto declino delle motorizzazioni tradizionali nell’Unione Europea. Le vendite di auto a benzina hanno subito una contrazione del 20,1%, con 210.383 unità immatricolate, mentre quelle di veicoli a gasolio del 19,0%, con appena 69.482 veicoli immatricolati nel mese.

Boom per le cinesi e Tesla

Per quanto riguarda i principali costruttori nell’Unione Europea, i volumi del singolo mese di maggio mostrano lievi flessioni rispetto allo scorso anno: il Gruppo Volkswagen conferma la leadership con 254.011 unità immatricolate anche e in calo del 3,6%, seguito da Stellantis con 146.381 unità (-2,6%) e dal Gruppo Renault con 100.507 veicoli (-1,3%). Crescita a tripla cifra invece per i costruttori cinesi, quali Leapmotor (+447.3%), Chery (+239.6%), BYD (+158.8%), e per Tesla (+152.4%).