Leapmotor B05, la nuova elettrica da 22.900 euro: ecco perché può diventare una bestseller

Quasi 500 chilometri di autonomia, 218 cavalli, ricarica ultraveloce e un prezzo da citycar. Sono questi gli ingredienti della nuova Leapmotor B05, una berlina compatta che rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di crescita internazionale del costruttore cinese che punta a sfidare alcuni dei nomi più affermati della mobilità elettrica.

Un design che rompe gli schemi

L’aspetto estetico rappresenta uno degli elementi più distintivi della nuova B05 che è il primo modello del marchio sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze dei clienti europei. “Sporty Elegance, Everyday Thrill” è il concetto ispiratore della Casa per una vettura dalla duplice personalità: sportiva e confortevole.

Pur appartenendo al competitivo segmento C, la vettura si presenta con proporzioni generose e una silhouette che richiama il mondo delle coupé sportive. La larghezza di 1.880 mm conferisce una presenza su strada importante, contribuendo visivamente a una sensazione di stabilità e robustezza. Le linee della carrozzeria sono pulite e moderne, con superfici scolpite che enfatizzano il carattere dinamico del modello. Numerosi dettagli contribuiscono a rafforzarne la personalità portiere prive di cornice, maniglie integrate nella carrozzeria, cerchi da 19 pollici e profilo fastback ispirato alle coupé.

Particolare attenzione è stata dedicata all’aerodinamica. Il coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26 colloca la B05 tra le vetture più efficienti della categoria, con benefici sia in termini di consumi energetici sia di comfort acustico.

Un abitacolo moderno e orientato al benessere

L’interno della B05 conferma la volontà del marchio di elevare la percezione qualitativa dei propri prodotti. L’ambiente è caratterizzato da un design minimalista ma raffinato, con materiali selezionati per garantire una piacevole esperienza sensoriale. I rivestimenti in eco-pelle certificati secondo gli standard OEKO-TEX rappresentano un chiaro segnale dell’attenzione dedicata alla sostenibilità e alla qualità percepita.

L’impressione generale è quella di un abitacolo progettato non soltanto per stupire al primo sguardo, ma per risultare pratico e funzionale nell’utilizzo quotidiano. La dotazione comprende tetto panoramico, sedili riscaldabili, ampi vani portaoggetti, illuminazione interna ben curata ed elevato spazio a disposizione dei passeggeri.

La plancia integra un doppio schermo composto da display centrale touchscreen da 14,6 pollici e quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Il sistema infotainment utilizza l’ultima piattaforma software Leapmotor ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo una perfetta integrazione con smartphone e servizi digitali.

A completare l’esperienza interviene la Leapmotor App, che permette di controllare da remoto numerose funzioni della vettura:

climatizzazione;

stato della batteria;

pianificazione della ricarica;

monitoraggio del veicolo;

accesso tramite chiave digitale.

Il piacere di guida torna protagonista

Uno degli aspetti più interessanti della nuova B05 riguarda il lavoro svolto sul telaio. La vettura è stata sviluppata con il contributo del team globale chassis di Stellantis, una collaborazione che ha avuto un ruolo determinante nell’adattamento delle caratteristiche dinamiche ai gusti degli automobilisti europei. La scelta della trazione posteriore rappresenta una soluzione ancora relativamente rara nel segmento delle berline elettriche compatte e costituisce un elemento distintivo della vettura.

Ad essa si aggiungono la distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata 50:50, sospensioni posteriori con schema multilink e taratura specifica per le strade europee. Il risultato è una vettura che riesce a offrire precisione di guida, stabilità e comfort senza compromettere la praticità quotidiana.

Prestazioni da vera sportiva elettrica

Sotto il profilo prestazionale, la B05 propone numeri particolarmente interessanti. Il motore elettrico sviluppa fino a 218 cavalli (160 kW) e una coppia massima di 240 Nm, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi. Numeri che collocano il modello ai vertici della categoria e che confermano l’intenzione di Leapmotor di proporre un’auto capace di emozionare.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di guida contribuisce la presenza della funzione Launch Control, una dotazione generalmente riservata a vetture di impostazione sportiva.

Tecnologia delle batterie: efficienza e autonomia al centro

La nuova berlina utilizza una moderna architettura Cell-to-Chassis (CTC), una soluzione che integra direttamente il pacco batterie nella struttura del veicolo.

Questa tecnologia offre diversi vantaggi:

maggiore rigidità strutturale;

riduzione del peso complessivo;

migliore sfruttamento degli spazi interni;

incremento dell’efficienza energetica.

La gamma prevede due configurazioni di batteria:

56,2 kWh fino a 401 km di autonomia WLTP

67,1 kWh fino a 482 km di autonomia WLTP

Ricarica ultraveloce: un riferimento nel segmento

Uno degli argomenti più importanti per chi valuta l’acquisto di un veicolo elettrico rimane il tempo necessario per la ricarica. Anche sotto questo aspetto la B05 punta a distinguersi. Grazie a una potenza massima di ricarica in corrente continua pari a 168 kW, la berlina Leapmotor è in grado di passare dal 30% all’80% della capacità della batteria in circa 17 minuti. Si tratta di un valore particolarmente competitivo, che consente di ridurre significativamente i tempi di sosta durante i viaggi a lunga percorrenza.

Prezzi aggressivi per il mercato italiano

Uno degli aspetti destinati a suscitare maggiore interesse riguarda il posizionamento commerciale. Leapmotor punta infatti a rendere la mobilità elettrica più accessibile attraverso una politica di prezzi particolarmente competitiva. Grazie alle promozioni di lancio, la gamma italiana si articola come segue:

B05 Life 56,2 kWh 22.900 euro

B05 Life 67,1 kWh 25.400 euro

B05 Design 67,1 kWh 26.900 euro

L’offerta promozionale comprende un contributo commerciale di 3.000 euro, un bonus aggiuntivo di 1.000 euro in caso di permuta o rottamazione e un finanziamento dedicato con TAN al 4,99%.

In un mercato in cui molte berline elettriche superano facilmente i 35.000 euro, la B05 si presenta come una delle proposte più interessanti in termini di rapporto tra prezzo, dotazione e contenuti tecnologici. La Leapmotor B05 però non punta soltanto a essere un’alternativa economica alle concorrenti europee, ma ambisce a competere sul piano del design, della tecnologia e dell’esperienza di guida.

La Leapmotor B05 rappresenta probabilmente il modello più maturo e ambizioso mai presentato dal costruttore cinese sul mercato europeo e potrebbe diventare uno dei modelli chiave nella sua espansione europea. Design accattivante, impostazione tecnica raffinata, trazione posteriore, autonomia competitiva e prezzi particolarmente aggressivi costituiscono un mix capace di attirare l’attenzione sia degli utenti già convinti della mobilità elettrica sia di coloro che stanno valutando il passaggio dall’endotermico.