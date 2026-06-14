Terrore alla 1000 Miglia: una Talbot-Lago finisce rovesciata in un fosso

Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia l’incidente accaduto ieri 13 giugno durante l’ultima tappa della 1000 Miglia 2026. Poco dopo le 13:00, lungo la strada provinciale 80 nel territorio di Sustinente, in provincia di Mantova, si sono vissuti attimi di forte apprensione dopo che un’auto in gara è uscita dalla carreggiata ed è finita in un fossato pieno d’acqua, a lato della strada.

La vettura coinvolta è una Talbot-Lago contrassegnata dal numero 321, con a bordo due giovani olandesi di 26 e 27 anni, la coppia Soffers-Soffers. In quel momento, la vettura stava percorrendo il rettilineo tra Ostiglia e Roncoferraro, in direzione di Mantova dove era in programma la sosta per il pranzo nell’iconico Palazzo Te. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica, ma sembra che a causare l’incidente sia stata una curva presa un po’ troppo larga, forse dopo un sorpasso.

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Nonostante l’auto sia finita rovesciata nell’acqua, non ci sono state conseguenze serie per gli occupanti, che sono riusciti ad uscire dall’abitacolo in totale autonomia, aiutati da un altro equipaggio che seguiva e dalle persone a bordo strada. I due giovani sono risultati fortunatamente illesi sebbene visibilmente scossi per lo spavento. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, con l’arrivo in pochi minuti del personale di sicurezza della gara, di un’automedica e di un’ambulanza.

L’edizione 2026 è stata caratterizzata da numerosi scontri ed incidenti. Oltre all’uscita di strada della Talbot-Lago, nei giorni precedenti una BMW (non in gara) si era immessa sul percorso a Campodarsego (PD) schiantandosi dopo una rotonda e sfiorando la folla a bordo strada, mentre ci sono stati ben due incidenti che hanno coinvolto le moto della Polizia che scortavano la gara, uno a Sarezzo, in provincia di Brescia, e uno nella città di Padova.