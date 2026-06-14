Marco Polo Drive: da Roma a Hong Kong con la Denza Z9GT

Un viaggio di oltre 15.000 chilometri attraverso due continenti per raccontare il futuro della mobilità elettrica, della sostenibilità e della cooperazione internazionale. È partito da Roma il Marco Polo Drive for Peace, Culture and Sustainable Development, un’iniziativa che vedrà la nuova Denza Z9GT percorrere la storica direttrice che collega idealmente Europa e Asia fino a raggiungere Hong Kong dopo 43 giorni di viaggio.

La partenza è avvenuta nella prestigiosa cornice di Palazzo Orsini Taverna, dove rappresentanti istituzionali, partner industriali, esponenti del mondo della cultura e vertici del gruppo BYD hanno celebrato l’avvio del progetto. Denza e BYD partecipano all’iniziativa in qualità di Flagship Passenger Vehicle Partner, sostenendo un percorso concepito come ponte simbolico tra popoli, innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.

Protagonista assoluta dell’impresa è la Denza Z9GT, la shooting brake premium del marchio, destinata a rappresentare il debutto europeo del brand nel 2026. Il modello sarà disponibile sia in versione completamente elettrica sia nella variante Super Hybrid DM-i, con l’obiettivo di coniugare prestazioni elevate, comfort e autonomia anche sulle lunghe percorrenze.

Il viaggio rappresenta una vetrina ideale per mettere alla prova le tecnologie sviluppate dal gruppo BYD. Tra queste spicca il sistema Flash Charging, progettato per ridurre drasticamente i tempi di ricarica e avvicinarli a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante. Secondo l’azienda, la tecnologia consente di portare la batteria dal 10% al 70% in appena cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni climatiche estreme, fino a -30 gradi Celsius.

A conferma dell’impegno del gruppo verso l’espansione delle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica, oggi sarà inaugurata a Bologna, presso lo showroom Denza Barchetti, la prima stazione Flash Charging in Italia. Un passo significativo nella strategia di crescita del marchio sul mercato europeo.

Durante la cerimonia di lancio, Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha sottolineato il valore simbolico e strategico dell’iniziativa, evidenziando il ruolo della collaborazione internazionale nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

“Viviamo sullo stesso pianeta e siamo legati dalla storia, dalla cultura, dalla tecnologia e dall’innovazione", ha dichiarato Li. “I confini politici e i dazi non fermeranno questa cooperazione, in particolare tra Europa e Cina. Cooperiamo sull’innovazione e su un futuro verde: questa è la destinazione".

Le parole della manager arrivano in un momento in cui il settore automobilistico è al centro di importanti tensioni commerciali tra Europa e Cina, ma ribadiscono la volontà di BYD di continuare a investire nel dialogo industriale e nello sviluppo di tecnologie condivise per la decarbonizzazione dei trasporti. Il Marco Polo Drive rappresenta così non soltanto una sfida automobilistica su lunga distanza, ma anche un messaggio di apertura e cooperazione tra Oriente e Occidente, nel segno della mobilità del futuro.