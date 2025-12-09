Scandalo Airbag Takata: in Francia le auto in stop drive non potranno superare la revisione obbligatoria

Lo scandalo degli airbag Takata continua a far discutere. Il problema, lo sappiamo, è molto serio e ha portato Stellantis ad ordinare addirittura uno stop drive a livello europeo per le sue vecchie vetture ancora dotate di questi dispositivi per la sicurezza difettosi. Non solo mancate polemiche e pure class action, in particolare contro Stellantis a causa di tempi di risoluzione che si sono dilungati troppo. Il Governo francese, in particolare, è da sempre in prima linea, intervenendo più volte per spingere affinché sulle strade non ci fossero più vetture dotate di questi airbag difettosi. E proprio dalla Francia arriva un nuovo intervento sul caso degli airbag Takata.

Stando a quanto riferiscono i colleghi francesi de L’Argus, dopo aver ordinato il fermo delle auto dotate di airbag dell’azienda giapponese, il Governo richiederà ora ai centri di revisione di bocciare i modelli soggetti a richiamo e stop-drive. Questa disposizione entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2026.

PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA

Dal 15 febbraio 2025, i centri di revisione dei veicoli sono tenuti a segnalare la presenza di questi airbag difettosi sui veicoli che ispezionano. Da gennaio 2026, saranno tenuti a sottoporre a un’ispezione di controllo i proprietari di veicoli interessati da una campagna di richiamo con sistema stop-drive che non abbiano ancora riparato i loro veicoli. Dunque, tra poche settimane, i centri di revisione dei veicoli in Francia dovranno prestare particolare attenzione ai veicoli soggetti a richiamo. Un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, imporrà loro di identificare i veicoli soggetti a richiamo considerati gravi, ovvero quelli che “presentano un pericolo grave, diretto e immediato per l’integrità fisica dei loro utenti o di coloro che circolano sulle strade pubbliche o per l’ambiente". Tra questi, quelli dotati di airbag Takata saranno particolarmente attenzionati.

Quando il richiamo è accompagnato da una misura di stop-drive che richiede il fermo del veicolo fino alla sostituzione degli airbag Takata difettosi, il veicolo sarà considerato affetto da un difetto critico e sarà pertanto soggetto a una nuova ispezione obbligatoria. Questo requisito rimarrà in vigore fino alla sostituzione del dispositivo di sicurezza difettoso presso una concessionaria. Altri richiami considerati gravi, che riguardino gli airbag Takata senza misura di stop-drive o altri componenti del veicolo, comporteranno la notifica al proprietario, ma senza una nuova ispezione obbligatoria.

Spiega il Ministero dei Trasporti francese.

Se il veicolo è dotato di un airbag Takata classificato come ‘stop drive’ (e solo in questo caso, il veicolo sarà sottoposto a una nuova ispezione a causa del pericolo potenzialmente mortale che rappresenta…), la revisione tecnica potrà essere convalidata solo dopo la riparazione da parte di un’officina della marca e il veicolo non potrà più circolare finché non sarà riparato.

I centri di revisione dei veicoli dovranno fare affidamento sul database dell’Organisme technique central (OTC), a cui i produttori saranno tenuti a fornire tutte le informazioni relative alle campagne di richiamo più gravi, pena pesanti sanzioni finanziarie. Dei 2,8 milioni di veicoli dotati di airbag Takata in circolazione in Francia, 1,3 milioni sono soggetti a una misura di stop-drive. Circa 1,2 milioni di auto hanno sostituito gli airbag da marzo 2025, di cui 670.000 da luglio scorso. Philippe Tabarot, Ministro dei Trasporti, auspica che “entro due anni, sarà ispezionato a fondo l’intero parco veicoli per rendere questi airbag inutilizzabili“.