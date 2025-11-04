Cerca

Motore bicilindrico, trasmissione SmartShift e tanta tecnologia per il nuovo scooter sportivo di Italjet

Italjet Dragster 459 Twin debutta a EICMA 2025, ecco il nuovo scooter racing
Filippo Vendrame
Pubblicato il 4 nov 2025

Italjet ha scelto il palcoscenico di EICMA 2025 per presentare il nuovo Dragster 459 Twin che va ad ampliare una gamma già composta dalle versioni 125, 200, 300 e 700 Twin. Molto di più che un semplice scooter perché la famiglia Dragster offre prestazioni e tecnologia.

DRAGSTER 459 TWIN: SPECIFICHE TECNICHE

Questo modello nasce sulla base del Dragster 700 Twin, l’hyperscooter di Italjet. Il cuore pulsante è un motore bicilindrico in linea da 449 cc raffreddato a liquido, che eroga una potenza di 35 kW (48 CV) a 9.500 giri/min e 41 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Questo modello può contare sul nuovo SmartShift (Intelligent Automatic Transmission), un sistema di trasmissione automatica che, secondo l’azienda, combina il feeling diretto di un cambio manuale con la comodità della piena automazione. Come funziona?

Grazie agli attuatori elettronici di frizione e cambio, assicura innesti rapidi e fluidi, sia in modalità automatica sia manuale, tramite pulsante al manubrio. In grado di adattarsi in tempo reale allo stile di guida, alle condizioni della strada e all’usura dei componenti, SmartShift garantisce prestazioni costanti e controllo assoluto in ogni situazione.

Ma non è finita perché la dotazione del nuovo Italjet Dragster 459 Twin è particolarmente raffinata. Infatti, troviamo anche ISAS (Italjet Stiffness Adjustment System). Si tratta di una tecnologia ispirata al mondo MotoGP, sviluppata e brevettata da Italjet per il Dragster 700 Twin, che consente di regolare con precisione la rigidità della sospensione posteriore, adattando il comportamento del veicolo alle diverse condizioni di guida: sia in città e sia sui percorsi extraurbani. Peso in ordine di marcia 180 kg. L’impianto frenante prevede un doppio disco 270 mm con Pinze Brembo all’anteriore. Dietro, invece, c’è un disco da 260 mm con pinza Brembo. La dotazione tecnica prevede anche una forcella Marzocchi regolabile.

PREZZO

Per vedere su strada il nuovo Italjet Dragster 459 Twin ci vorrà ancor del tempo dato che sarà disponibile sul mercato a partire dal marzo 2026. Il prezzo? A momento è indicativo ed è di 9.990 euro.

