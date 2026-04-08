Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi: porte aperte con sconti imperdibili

Con l’arrivo della primavera e il risveglio della voglia di libertà su due ruote, il Gruppo Piaggio apre ufficialmente i cancelli delle proprie concessionarie (Suzuki e Royal Enfield promuovono la stessa soluzione). E anche per Piaggio non si parla solo di un appuntamento commerciale, ma un invito a vivere un’esperienza diretta con i marchi che hanno fatto la storia del motociclismo e della mobilità urbana: Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Dal 15 al 18 aprile, il consueto “Open Doors” si trasforma quindi in un evento diffuso sul territorio, culminando in un sabato di apertura straordinaria pensato per chi, durante la settimana, non vuole rinunciare al sogno di scegliere la sua prossima compagna di viaggio.

Un’esperienza su misura tra consulenza e test ride

L’obiettivo di queste giornate è rimettere al centro il rapporto umano. Entrare in uno showroom in questo periodo significa trovare personale esperto pronto a trasformare un semplice interesse in un progetto di mobilità concreta.

Che si tratti di individuare la Vespa che meglio riflette il proprio stile, lo scooter Piaggio più efficace per evitare il traffico cittadino o la Moto Guzzi perfetta per le lunghe percorrenze, l’accoglienza è pensata per essere una guida nel vasto universo di accessori e personalizzazioni. A rendere tutto più leggero ci pensano le soluzioni finanziarie DreamRide e la tranquillità di una garanzia di 4 anni su tutti gli scooter, un dettaglio non trascurabile per chi cerca “emozioni illimitate e zero pensieri".

Aprilia: adrenalina per la nuova generazione di piloti

In casa Aprilia? La scena è dominata dal nuovo SR GT 400. Questo crossover non è un semplice scooter, bensì un concentrato di tecnologia motociclistica applicata alla praticità quotidiana, con un rapporto peso/potenza che promette divertimento puro. Con un prezzo d’attacco di 6.750 Euro, diventa ancora più accessibile grazie a rate da 79 Euro al mese.

Ma l’anima racing di Noale vibra forte anche nelle nuove RS 457 e Tuono 457. In particolare, la RS 457 debutta nella versione GP Replica, portando le grafiche vincenti della MotoGP direttamente tra le mani dei giovani possessori di patente A2. Per chi invece punta alle grandi “Hypernaked", il mese di aprile offre vantaggi che arrivano fino a 1.500 Euro su tutta la gamma Tuono.

Moto Guzzi e lo spirito dell’avventura senza confini

Spostandoci a Mandello del Lario, il 2026 segna il ritorno in grande stile della Stelvio. La “grande viaggiatrice" si rifà il look con le colorazioni Grigio Climbing e Verde Hiking, mantenendo intatta la sua natura indomabile.

La famiglia V85 non è da meno: dalla versione Strada, più agile e cittadina, alla TT pensata per il turismo totale, fino alla TT Travel nell’inedito Blu Zefiro, la gamma si conferma un riferimento per chi intende il viaggio come scoperta. I vantaggi per chi sceglie Moto Guzzi ad aprile sono concreti: si va dai 750 Euro sulla mitica V7 fino ai 1.500 Euro sulla Stelvio, rendendo il sogno dell’Aquila decisamente più vicino.

Vespa e Piaggio: l’evoluzione del mito urbano

Infine aprile è anche il mese dei “Vespa Days". E le nuove Primavera e Sprint S compiono un balzo tecnologico importante: strumentazione digitale, freno a disco posteriore e sistema keyless le rendono più moderne senza scalfirne l’eleganza senza tempo. Entrare nel mondo Vespa oggi costa quanto una “cena fuori". Parliamo di rate da 99,5 Euro per la Primavera 125.

Per chi invece cerca la massima efficienza a ruota alta, i best seller si confermano Piaggio Medley e Beverly, proposti con finanziamenti a interessi zero e vantaggi fino a 700 Euro. Interessante anche la promozione sulla gamma MP3, che per tutto il mese include l’immatricolazione nel prezzo.