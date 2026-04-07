Royal Enfield "Porte Aperte 2026": test ride e sconti fino a 610€

L’arrivo della primavera porta con sé quel desiderio, spesso quasi naturale per ogni centauro. Quella voglia di sentire di nuovo il vento sul viso e il rombo del motore sotto la sella. Di fatto con l’arrivo di aprile, la stagione motociclistica non si limita a ripartire. Esplode in un fiorire di iniziative che trasformano le concessionarie in veri luoghi di ritrovo. Da Suzuki al Gruppo Piaggio, il calendario è fitto, ma c’è un marchio che quest’anno ha deciso di soffiare sulle candeline in modo speciale.

Un compleanno lungo 125 anni tra storia e asfalto

Royal Enfield festeggia infatti un traguardo storico. Ben 125 anni di vita. E per celebrare questa data il brand ha deciso di aprire le porte dei suoi showroom italiani dal 13 al 18 aprile. Non una semplice vetrina commerciale. Ma una sei giorni pensata per accogliere i motociclisti in un’atmosfera conviviale.

E dove la filosofia del “pure motorcycling" diventa tangibile. Oltre a toccare con mano le ultime novità della gamma, gli appassionati potranno scoprire la nuova collezione di abbigliamento e gli accessori originali, pensati per chi non vuole rinunciare allo stile neanche durante il viaggio più “polveroso".

Il test ride

Ma la moto, si sa, non è fatta per restare ferma sul cavalletto o sotto i faretti di un salone. E difatti il cuore pulsante dell’evento “Porte Aperte" è la strada. I concessionari ufficiali hanno organizzato sessioni di test ride gratuiti, offrendo a chiunque (dal veterano al neofita) la possibilità di provare il feeling di guida dei modelli britannici.

Accompagnati da consulenti esperti, i visitatori potranno ricevere consigli tecnici personalizzati, trasformando così la prova su strada in un momento di reale confronto. Anche per capire quale modello si adatti meglio al proprio stile di vita e alle proprie esigenze di viaggio.

Vantaggi concreti per saltare in sella

Oltre al piacere della guida, Royal Enfield ha deciso di rendere più dolce il passaggio dalla curiosità all’acquisto. Durante la settimana dell’evento, sono previste promozioni mirate che guardano dritto al portafogli. Su una selezione di modelli in pronta consegna, è infatti previsto uno sconto che può raggiungere i 610 euro. È un modo per abbattere non solo il prezzo di listino, ma anche i tempi di attesa, permettendo ai nuovi proprietari di godersi l’intera stagione appena iniziata senza rinvii.