Opel Astra, i sedili Intelli-Seat sono di serie: cosa hanno di particolare

All’interno della nuova Opel Astra, l’attenzione per il benessere degli occupanti si concretizza in una soluzione ingegneristica specifica: gli Intelli-Seat. Questi sedili, sviluppati appositamente dal marchio tedesco e disponibili per la prima volta su questo modello, tra l’altro di serie, rappresentano un elemento distintivo dell’abitacolo, volto a creare un’atmosfera positiva e rilassante.

Un design ispirato alle selle delle bici

La particolarità degli Intelli-Seat risiede nel loro design funzionale, che trae ispirazione diretta dalla conformazione delle selle delle biciclette. Ogni seduta presenta una specifica rientranza centrale che corre lungo la sella della seduta. Questa caratteristica tecnica, messa in cassaforte da un brevetto, ha l’obiettivo di ridurre la pressione sul coccige, garantendo un comfort di guida elevato anche durante i viaggi a lunga percorrenza. L’integrazione di questi sedili con incassi ergonomici non è riservata esclusivamente alle versioni top di gamma, ma – come anticipato – è prevista di serie fin dall’allestimento entry-level.

Si può avere ancora di più

Per chi ricerca prestazioni ergonomiche superiori, l’offerta si amplia con varianti multi-regolabili certificate dall’ente tedesco AGR (Aktion Gesunder Rücken). In questo caso, le sedute si arricchiscono di funzionalità avanzate quali il riscaldamento a più stadi, il supporto lombare a gestione elettro-pneumatica, programmi di massaggio e funzioni di memoria per le regolazioni.

Prodotti con materiali sostenibili

Un altro aspetto fondamentale riguarda la sostenibilità dei materiali utilizzati. I sedili attivi opzionali possono essere rivestiti in ReNewKnit, un tessuto monomateriale che offre un aspetto estetico simile al camoscio. Questo rivestimento è realizzato al 100% con materiali riciclati ed è a sua volta completamente riciclabile. La scelta del monomateriale è strategica in ottica di economia circolare, poiché evita la necessità di separare componenti diversi alla fine del ciclo di vita del veicolo, riducendo l’impronta di CO2 complessiva.

L’adozione di queste tecnologie si inserisce in un contesto di interni definiti “puliti e intuitivi", dove la qualità dei sedili si sposa con l’uso di tessuti vegani per il volante e una console centrale progettata per evitare riflessi fastidiosi sul cruscotto. L’obiettivo finale degli Intelli-Seat è dunque quello di trasformare la cabina di guida in uno spazio dove l’ergonomia brevettata e il rispetto per le risorse ambientali convivano armoniosamente. Poi, per chi si volesse divertire, dentro all’Opel Astra è prevista anche una bizzarra caccia al tesoro. Ma questa è un’altra storia.