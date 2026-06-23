Beta XTrainer si fa in due: debutta la nuova 200 2T per il Model Year 2027

La famiglia delle apprezzate enduro italiane si allarga. Con il debutto del Model Year 2027, la Beta XTrainer 300 2T non sarà più sola. Arriva infatti la nuova 200 2T, una mossa strategica per ampliare il pubblico di riferimento. La gamma ora punta a un target ancora più vasto, che spazia dai neofiti del tassello fino agli enduristi più esperti in cerca di una “fun bike” agile e divertente per l’enduro estremo.

Un motore inedito su misura per l’agilità

La XTrainer 200 2T non nasce da un semplice adattamento, ma da un progetto motoristico completamente inedito. I tecnici hanno attinto all’esperienza accumulata con la gamma RR (X-Pro e Race), plasmandola però attorno alla filosofia di facilità di guida tipica delle XTrainer.

Il motore introduce novità tecniche specifiche per garantire un’erogazione dolce, trattabilità e una coppia vigorosa ai bassi regimi, senza però sacrificare l’allungo quando i giri salgono:

Diagrammi di scarico e travaso più bassi.

Testa dedicata con un’ampia banda di squish.

Pistone allungato e valvola di scarico ricalibrata.

A completare il pacchetto ci pensano le molle della frizione più morbide, studiate per offrire una leva leggera e modulabile nei passaggi tecnici, e uno scarico dedicato che richiama le geometrie della 300, mantenendone il caratteristico “family feeling" sonoro.

Ciclistica e novità per tutta la gamma MY 2027

Il nuovo propulsore da 200 cc è integrato in un telaio aggiornato che conserva le quote geometriche fondamentali della sorella maggiore. Dietro, la scelta è caduta su uno pneumatico 140/80 su cerchio da 18 x 1,85, il compromesso ideale tra trazione e agilità.

L’arrivo del Model Year 2027 porta in dote diverse novità trasversali, disponibili nelle concessionarie da metà giugno:

Frenata più progressiva: debutta l’impianto Nissin con un nuovo disco posteriore pieno a profilo ondulato.

debutta l’impianto Nissin con un nuovo disco posteriore pieno a profilo ondulato. Look e visibilità: nuovo faro full LED con mascherina ridisegnata, grafiche inedite rosse su telaio nero, cruna catena e protezione pignone più robuste.

I punti fermi del progetto XTrainer

Nonostante le innovazioni, Beta ha voluto preservare il DNA che ha decretato il successo della gamma. Restano quindi confermati il peso contenuto, la sella ribassata di 20 mm rispetto alle RR (per la massima accessibilità) e le sospensioni R16V completamente regolabili. Rimangono di serie anche la Beta Progressive Valve, il miscelatore automatico sotto la sella, gli pneumatici soft per il massimo grip, la ventola di raffreddamento e l’avviamento elettrico.