Garage Italia svela la Spiaggina Stripes, one-off griffata con Mariaflora

Elaborare versioni speciali della mitica Spiaggina ha generato, negli ultimi tempi, un trend che coinvolge partner di assoluto spessore. La Spiaggina Stripes, una eccezionale variante realizzata in collaborazione con il brand Mariaflora, ha attirato l’attenzione degli appassionati per soluzioni estetiche uniche. Mariaflora è un noto brand italiano specializzato nella produzione di tessuti di lusso per l’arredamento di interni ed esterni.

L’azienda piemontese è entrata a far parte del gruppo Dedar, continuando a creare tessuti di qualità interamente realizzati in Italia. Dall’unione tra il calore dello stile di vita mediterraneo con standard di unicità delle Spiaggine create da Garage Italia, è nata una versione esposta al Milano Fashion Week Uomo. La Spiaggina Stripes supera il concetto di restyling estetico, enfatizzando le caratteristiche iconiche del modello FIAT con le tendenze cromatiche del marchio Mariaflora.

Customizzazione unica

Nato come oggetto di design e installazione urbana, la Spiaggina Stripes può essere ammirata all’interno della corte del Senato Hotel Milano, nel quadrilatero della moda. L’auto sarà esposta sino ad oggi 23 giugno, facendosi portatrice di trasformazione dell’ambiente circostante, diventando manifesto di una esperienza unica.

La one-off enfatizza uno stile specifico, a partire dal pattern a righe bianche, nere e verdi degli interni dell’hotel, reinterpretato da Garage Italia in una chiave più dinamica. Il design minimal e raffinato, tratti distintivi della struttura meneghina, vi lascerà a bocca aperta. Per raggiungere l’obiettivo si è avvertita l’esigenza di affidarsi ai tessuti tecnici outdoor di Mariaflora per garantire anche la giusta resistenza, mentre sedili e finiture integrano lavorazioni artigianali di Bonacina 1889 e dettagli ispirati al mondo nautico griffati Italdek.

Fedele alle tradizioni

La carrozzeria vanta una speciale verniciatura R-M Paint che offre una alternanza, attentamente studiata, tra superfici lucide e opache per rendere il disegno più profondo. La Spiaggina Stripes, grazie al prezioso contributo di Mariaflora, incarna nel suo abitacolo quei principi di funzionalità e bellezza sobria che un tempo erano i tratti distintivi principali della nostra industria dell’automotive.

A differenze degli ultimi progetti di Spiaggina, la verniciatura bespoke firmata R-M Paint unisce superfici lucide e opache per dare profondità al disegno. Il risultato finale è un progetto in grado di raccontare un luogo con una attenzione ai dettagli davvero speciale.