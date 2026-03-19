Audi A8, addio o arrivederci? Il futuro dell'ammiraglia e l'arrivo della Q9

E’ passato poco più di un mese dalla chiusura degli ordini dell’Audi A8. Situazione che ha coinvolto anche il mercato italiano. Ed il destino della grande berlina tedesca appare sempre più avvolto nell’incertezza. Anche perché il tutto è avvenuto senza una comunicazione ufficiale. Una decisione forte. E spesso, in casi simili, si sancisce il primo passo verso l’uscita di scena di un modello.

La recente pubblicazione del rapporto annuale di Audi avrebbe potuto offrire chiarimenti. Ma così non è stato. Nessun riferimento esplicito alla A8. Un silenzio che ha lasciato spazio a interpretazioni. Tra queste, emerge un punto chiave. La futura Q9 non sembra destinata a raccogliere l’eredità diretta della berlina. Una scelta che suggerisce come Audi non voglia rinunciare del tutto a una propria ammiraglia tradizionale. Anche se a questo punto il suo ritorno appare palesemente lontano.

Un’assenza che fa rumore

L’assenza della A8 in un documento ufficiale di tale importanza ha inevitabilmente acceso interrogativi. Per chiarire la situazione, Audi ha sì confermato che un’erede è già nei piani. Con un debutto previsto verso la fine del decennio. Tuttavia, i dettagli restano davvero limitati.

Nel frattempo, la futura Q9 si prepara dunque a occupare il vertice della gamma come grande SUV di lusso. Quindi non un sostituto diretto, ma piuttosto una soluzione temporanea, capace di presidiare il segmento alto in attesa del ritorno della A8. Una strategia che riflette l’evoluzione del mercato, sempre più orientato verso i SUV. Ma che lascia aperta la questione dell’identità futura dell’ammiraglia.

Il nodo tra elettrico e tradizione

Negli ultimi anni, il concept Grandsphere (a proposito ve lo ricordate?) era stato indicato come possibile anticipazione della nuova A8. Un progetto ambizioso. E fortemente orientato verso l’elettrico. Progetto, che però non ha mai trovato conferma concreta in produzione. A distanza di tempo, il prototipo appare quasi come un esercizio di stile rimasto sospeso nel limbo.

Questo scenario evidenzia un punto cruciale. Il segmento delle berline di lusso elettriche non sembra ancora sufficientemente maturo. Audi potrebbe quindi optare per una soluzione più equilibrata. Quindi mantenendo almeno in parte le motorizzazioni tradizionali. Non a caso, la futura Q9 nascerà sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC). Chiaro segnale che i motori termici continueranno a giocare un ruolo importante, almeno nel medio termine.

Un segmento sempre più ristretto

E come avevamo già fatto notare in precedenza, mentre Audi riflette sul futuro della propria ammiraglia, la concorrenza non resta ferma. Mercedes ha recentemente aggiornato la Classe S, mentre BMW si prepara al restyling della Serie 7.

Considerata l’uscita di scena della Lexus LS, il segmento delle grandi berline di lusso si avvia verso una sfida a due, sempre più selettiva. Rimane, per chi cerca un’alternativa meno convenzionale, la proposta della Genesis G90.

In questo contesto, il ritorno della A8 non sarà soltanto una questione di prodotto. Bensì una scelta strategica. Audi dovrà decidere se seguire la corrente dominata dai SUV o riaffermare il valore di una berlina di rappresentanza. Una decisione che dirà molto non solo sul futuro della A8, ma anche sulla visione del marchio nei prossimi anni.