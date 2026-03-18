Noleggio di auto premium con Sixt: fino al 15% di sconto con la nuova promo flash

La soluzione giusta per noleggiare un’auto premium e muoversi con la massima comodità non può che essere Sixt, vero e proprio punto di riferimento del settore del noleggio con un’offerta orientata a soddisfare i clienti più esigenti.

Per prenotare un noleggio è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Sixt e seguire una veloce procedura online. Con la promozione in corso, è possibile ottenere fino al 15% di sconto sulle soluzioni di noleggio di auto premium disponibili in questo momento.

Noleggio di auto premium con Sixt

La promozione in corso è accessibile facilmente. Direttamente dal sito di Sixt, infatti, è possibile accedere al sistema di prenotazione online che permette di scegliere il punto di ritiro (può essere in Italia, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti) e tutti gli altri dettagli.

Per le prenotazioni da almeno 3 giorni che vengono effettuate entro il 27 marzo (con ritiro entro la stessa data), Sixt ora mette a disposizione fino al 15% di sconto sulle auto premium, garantendo ai suoi utenti la possibilità di ridurre al minimo il costo del servizio.

Gli sconti sono validi solo su una selezione di veicoli (contraddistinti dall’etichetta “Premium Special“) e sui vari extra disponibili durante la prenotazione. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter noleggiare un’auto premium a un prezzo più accessibile, magari puntando su un modello che, solitamente, è fuori budget e che con lo sconto diventa molto più interessante.

La promozione in questione si somma a tutte le altre iniziative e ai vari servizi proposti dall’azienda che, con la sua gamma di offerta, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti alla ricerca di un nuovo veicolo da noleggiare. Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto e completare la procedura.