Offerta Alfa Romeo Tonale diesel: da 199 euro con finanziamento e permuta
L'offerta sulla versione base del SUV Alfa Romeo è valida per il mese di novembre solo con finanziamento e in caso di permuta
Alfa Romeo Tonale si è rinnovata da poco attraverso un restyling che ha permesso di dare una rinfrescata al look del SUV. In particolare, è stato ridisegnato il frontale dove troviamo il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle storiche 33 Stradale e GT 2000. Rivisto pure il paraurti dove le prese d’aria inferiori richiamo adesso quelle della nuova Junior. Le novità hanno riguardato anche l’abitacolo per migliorare la qualità percepita. In ogni caso troviamo la strumentazione digitale con il classico design a “Cannocchiale” da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici.
Nuova Alfa Romeo Tonale 2026 è proposta in tre differenti motorizzazioni: il 1.6 Diesel da 130 CV con cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore, il 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio automatico a 7 rapporti e trazione anteriore e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia in modalità solo elettrica. Il modello diesel è protagonista per il mese di novembre di un’offerta da parte di Alfa Romeo che prevede finanziamento e permuta.
ALFA ROMEO TONALE DIESEL
Più nel dettaglio, la Tonale dell’offerta è quella nell’allestimento base che di serie propone, tra le altre cose, Cruise Control Adattivo con riconoscimento segnali stradali, Cerchi in lega da 17 pollici con finiture nero lucido, Telecamera posteriore di parcheggio con griglie dinamiche e climatizzatore automatico bi-zona. Il prezzo di listino? 39.850 euro.
L’OFFERTA
Aderendo al finanziamento (36 mesi) e in caso di permuta, la nuova Alfa Romeo Tonale Diesel 130 CV si potrà avere ad un prezzo di 33.354 euro. Le rate prevedono un costo mensile di 199 euro a fronte di un anticipo pari a 5.820 euro.
- Anticipo: 5.820 euro
- Rate: da 199 euro
- Rata finale residua: 25.800 euro
- TAN (fisso) 5,49% – TAEG 6,86%
Di seguito le complete condizioni economiche come da sito Alfa Romeo.
Anticipo 5.820 euro – Importo Totale del Credito 27.804,5 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 32.838,25 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 4.442,25 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 70,5 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 199 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 25.799,9 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,86%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000 km.