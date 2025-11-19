Offerta Alfa Romeo Tonale diesel: da 199 euro con finanziamento e permuta

Alfa Romeo Tonale si è rinnovata da poco attraverso un restyling che ha permesso di dare una rinfrescata al look del SUV. In particolare, è stato ridisegnato il frontale dove troviamo il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle storiche 33 Stradale e GT 2000. Rivisto pure il paraurti dove le prese d’aria inferiori richiamo adesso quelle della nuova Junior. Le novità hanno riguardato anche l’abitacolo per migliorare la qualità percepita. In ogni caso troviamo la strumentazione digitale con il classico design a “Cannocchiale” da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici.

Nuova Alfa Romeo Tonale 2026 è proposta in tre differenti motorizzazioni: il 1.6 Diesel da 130 CV con cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore, il 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio automatico a 7 rapporti e trazione anteriore e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia in modalità solo elettrica. Il modello diesel è protagonista per il mese di novembre di un’offerta da parte di Alfa Romeo che prevede finanziamento e permuta.

ALFA ROMEO TONALE DIESEL

Più nel dettaglio, la Tonale dell’offerta è quella nell’allestimento base che di serie propone, tra le altre cose, Cruise Control Adattivo con riconoscimento segnali stradali, Cerchi in lega da 17 pollici con finiture nero lucido, Telecamera posteriore di parcheggio con griglie dinamiche e climatizzatore automatico bi-zona. Il prezzo di listino? 39.850 euro.

L’OFFERTA

Aderendo al finanziamento (36 mesi) e in caso di permuta, la nuova Alfa Romeo Tonale Diesel 130 CV si potrà avere ad un prezzo di 33.354 euro. Le rate prevedono un costo mensile di 199 euro a fronte di un anticipo pari a 5.820 euro.

Anticipo: 5.820 euro

Rate: da 199 euro

Rata finale residua: 25.800 euro

TAN (fisso) 5,49% – TAEG 6,86%

Di seguito le complete condizioni economiche come da sito Alfa Romeo.