La polizza auto Verti non va fuori giri: 10% di sconto web immediato

Gli utenti che calcolano un preventivo auto con la compagnia assicurativa online Verti ricevono uno sconto del 10% immediato. La riduzione di prezzo viene riconosciuta infine a carrello una volta che si finalizza l’acquisto tramite carta di credito o debito, PayPal o bonifico bancario. Per chi vuole, è disponibile anche il pagamento a rate mensili, trimestrali o semestrali.

Per effettuare un preventivo con Verti è sufficiente inserire il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario corretti. Il sistema procederà quindi al calcolo automatico del preventivo basandosi sui dati in proprio possesso. Dopo pochi secondi il sito restituirà tre diversi preventivi in base alle garanzie accessorie aggiunte alla garanzia Responsabilità Civile, obbligatoria per tutti.

Le garanzie accessorie disponibili

Un luogo comune vuole le assicurazioni auto online poco sicure, soprattutto perché carenti nelle garanzie accessorie. In realtà le cose stanno diversamente e Verti ne è una dimostrazione autentica. Con la polizza auto della compagnia digitale spagnola è infatti possibile aggiungere tutte le garanzie che si vogliono per usare la propria auto in sicurezza e senza pensieri.

Le garanzie a tutela dell’auto sono:

Kasko

Collisione

Eventi naturali

Atti vandalici

Cristalli

Furto e incendio

Ci sono poi le garanzie che tutelano conducente e passeggeri:

Super protetto

Infortuni del conducente

Assistenza stradale

Tutela giudiziaria (Tutela legale)

A proposito di Tutela giudiziaria, fino al 15 dicembre gli automobilisti possono acquistare il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe in offerta al prezzo scontato di 39,99 euro, pacchetto che va ad aggiungersi alla propria RC Auto con eventuali altre garanzie accessorie.

Per il calcolo del preventivo vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito ufficiale di Verti, raggiungibile cliccando il bottone qui sotto. Per concludere, ricordiamo che Verti appartiene a MAPFRE, colosso assicurativo spagnolo.