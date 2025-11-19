Amazon vende auto usate Ford certificate: ecco come (ma solo negli USA)

Amazon ha iniziato ad offrire l’acquisto negli Stati Uniti di auto nuove all’interno del suo portale dalla fine del 2024 grazie ad un accordo con Hyundai. Dalla scorsa estate, nella sezione Amazon Autos erano arrivate anche le offerte di auto usate, sempre grazie alla collaborazione con Hyundai. Adesso, pure Ford ha deciso di seguire la strada intrapresa dalla casa automobilistica coreana. Infatti, adesso sarà possibile trovare le inserzioni delle concessionarie Ford che propongono l’acquisto di auto usate certificate.

COME FUNZIONA?

Per il momento, questa novità riguarda le concessionarie di Dallas, Seattle e Los Angeles. Tuttavia, in futuro questa possibilità sarà allargata ad altre città americane. I clienti potranno quindi cercare un’auto usata direttamente da casa. Se trovano qualcosa di loro interesse, possono acquistarlo online e poi fissare un appuntamento per il ritiro. Agli utenti verranno mostrati i veicoli disponibili entro un raggio di 75 miglia (120 km) e potranno visualizzare i prezzi dettagliati. Ci sarà pure la possibilità di poter richiedere online un finanziamento. Sebbene acquistare un’auto usata online senza poterla vedere da vicino non sia certamente l’ideale, Ford fa sapere che tutte le vetture hanno superato un’ispezione molto rigorosa. Ancora più importante, è prevista una garanzia di rimborso di 14 giorni/1.000 miglia (1.600 km) per le vetture acquistate online su Amazon Autos.

Parlavamo all’inizio di auto usate certificate. Esistono tre tipologie di certificazione. La certificazione “Gold Certified" è riservata ai veicoli Ford fino a sei anni di età con meno di 80.000 miglia (129.000 km) sul contachilometri. Sono sottoposti a un’ispezione di 172 punti e sono coperti da una garanzia limitata di 12 mesi/12.000 miglia (19.000 km). EV Certified è simile a Gold, ma per veicoli elettrici. Hanno la stessa garanzia e sono sottoposti a un’ispezione specializzata di 127 punti. Infine, c’è la certificazione chiamata “Blue Certified" che copre i veicoli Ford e di altre case automobilistiche con un’età massima di dieci anni e meno di 150.000 miglia (240.000 km). Questi veicoli superano un’ispezione di 139 punti e sono coperti da una garanzia di 90 giorni/4.000 miglia (6.500 km).

Pare che la novità sia stata apprezzata dalle concessionarie. Ford ha già fatto sapere che circa 20 concessionarie hanno già aderito, mentre altre 160-180 hanno espresso interesse.