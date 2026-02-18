FIAT Topolino XS, ecco l'idea di Wini Camacho per la mobilità: c'è anche la versione Abarth

La mobilità del futuro prova ad immaginarsela Wini Camacho che per lungo tempo ha lavorato nel Centro stile di Mercedes. Il risultato è la FIAT Topolino XS, una microcar elettrica modulare pensata per muoversi agilmente nei centri delle città e non solo. Già perché il designer si è immaginato pure una versione Abarth, per chi cerca maggiore sportività. Dimensioni ultracompatte, simili a quelle dell’attuale Topolino e cioè una lunghezza di circa 2,4 metri con una larghezza di 1,4 metri. Lo stile è ispirato a quello della FIAT 500 del passato. Topolino XS è per il momento solo un concept, anzi solamente un concept digitale.

FIAT TOPOLINO XS

Questa microcar si caratterizza per essere modulare. Significa che è possibile rimuovere tetto, parabrezza e finestrini a seconda delle necessità, per trasformarla anche in una roadster o in una minicar senza tetto. Topolino XS presenta linee morbide, con una forma a “uovo" e davanti sulla carrozzeria troviamo fari dalle forme rotonde che sono replicati anche sulla parte posteriore del veicolo e sono composti da centinaia di minuscoli LED che possono essere personalizzati con diversi design. Gli interni non si vedono ma comunque viene raccontato che sono presenti un volante ad una razza, strumentazione digitale e un sistema infotainment con display touch. Non manca quindi la tecnologia e al riguardo, Topolino XS potrà essere gestita da remoto non solo da smartphone ma anche attraverso un dispositivo indossabile. Il progetto include pure un trolley opzionale e un portapacchi posteriore per un maggiore spazio di carico.

FIAT TOPOLINO XS ABARTH

C’è poi una versione più cattiva che si caratterizza per una serie di appendici aerodinamiche aggiuntive, cerchi differenti con il logo della casa dello Scorpione e una livrea nera e rossa. Il tutto conferisce alla microcar un look molto più aggressivo. E le specifiche tecniche? Quelle al momento non sono state rese note e quindi nulla sappiamo sulle motorizzazioni scelte e sulle prestazioni.

RIMARRÀ SOLO UN CONCEPT?

Per ora, la FIAT Topolino XS è solamente un concept, difficile pensare che si possa tramutare in un modello di produzione, almeno nel breve/medio termine. Del resto, oggi FIAT già commercializza la Topolino come un quadriciclo elettrico.