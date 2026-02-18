Cerca

Mansory Carbonado X, una Revuelto da oltre 1.100 CV interamente in carbonio

Carrozzeria quasi interamente rifatta in carbonio forgiato e potenza complessiva che raggiunge i 1.104 CV

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 feb 2026

Mansory ha di nuovo messo le mani su una Lamborghini Revuelto. Il preparatore tedesco ha presentato la Carbonado X, una one-of-one realizzata come pezzo di punta per il proprio showroom di Dubai.

Come cambia la Revuelto

La trasformazione parte dalla carrozzeria, che è stata quasi interamente rifatta in carbonio forgiato a vista. Rispetto al precedente pacchetto Initiate, già dedicato alla Revuelto, la Carbonado X appartiene a una categoria diversa. Mansory ha prodotto internamente i componenti, sostituendo ogni pannello originale a eccezione dei gruppi ottici e delle superfici vetrate. Il frontale presenta uno splitter molto pronunciato e un cofano ventilato. Lungo le fiancate compaiono prese d’aria maggiorate per il raffreddamento del motore.

Queste sono accompagnate da minigonne voluminose e parafanghi posteriori scolpiti con sfoghi integrati. Al posteriore l’intervento è ancora più radicale. Qui trova posto un diffusore che occupa gran parte della sezione inferiore, un’ala di grandi dimensioni e uno scarico a triplo terminale dal profilo scenografico. Una presa d’aria sul tetto completa il quadro.

Secondo il preparatore, l’intervento non è soltanto estetico. Stabilità e comportamento alle alte velocità sono stati migliorati grazie alla gestione dei flussi dell’aria e l’aumento del carico sull’asse posteriore. L’assetto visivo è completato dai cerchi FV.10 in carbonio, con diametro di 21” all’anteriore e 22” al posteriore. Le pinze freno sono verniciate in turchese, colore che ritorna anche nell’abitacolo. Qui domina l’Alcantara scura, interrotta da inserti a contrasto, pannelli porta retroilluminati e loghi Mansory illuminati. Ogni dettaglio richiama l’unicità dell’esemplare.

Meccanica e prestazioni

Sul piano meccanico, il V12 aspirato da 6,5 litri riceve modifiche che portano la potenza del solo motore termico a 917 CV, con una coppia che raggiunge i 765 Nm. Rispetto alla Revuelto standard, l’incremento è di 103 CV e 40 Nm. La potenza complessiva? Il sistema ibrido plug-in sale così a 1.104 CV. Va da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. La velocità massima è di 355 km/h. Sono rispettivamente 0,2 secondi e 5 km/h in più rispetto alla vettura di partenza. Il prezzo non è stato comunicato, ma ovviamente sarà nell’ordine delle sette cifre. Mansory si è anche detta disponibile a realizzare esemplari analoghi di questo modello per altri clienti su commissione.

 

