Kimera EVO38 Collezione Martini: più potenza e tre livree inedite

Kimera Automobili torna in Costa Smeralda (dove nel 2022 aveva debuttato la EVO37 con la livrea Martini Racing) e lo fa con qualcosa di più ambizioso di una semplice livrea celebrativa. In occasione del Rally Storico Costa Smeralda 2026, il costruttore piemontese ha svelato la EVO38 Collezione Martini. È una serie speciale introduce diverse novità rilevanti.

Le novità tecniche

Partendo dalla base della EVO38, il quattro cilindri 2.1 litri a doppia sovralimentazione raggiunge ora i 640 CV grazie all’adozione del sistema Flex Fuel, che consente l’utilizzo di bioetanolo E85.

La coppia sale a circa 700 Nm, con un incremento del 22% rispetto alla versione standard, mentre il regime massimo tocca gli 8.200 giri al minuto (500 in più rispetto alle altre EVO38).

Per gestire le temperature generate da questa configurazione più spinta, Kimera ha introdotto un sistema di raffreddamento dell’intercooler con spruzzatori d’acqua ad alta pressione. Il peso rimane sotto i 1.100 kg, con largo impiego di carbonio e kevlar, scarichi con finitura ceramica e meccanica volutamente a vista.

La Collezione Martini non è un’unica versione ma un insieme di interpretazioni cromatiche che partono dal blu, azzurro e rosso delle storiche livree da corsa. Oltre al classico Bianco Perla, i clienti possono scegliere il Rosso Vermouth e il Verde Dry. Ogni esemplare è un pezzo unico.

L’attesa per la K-39

La presentazione della Collezione Martini è anche il preludio alla svolta più attesa del brand. Il 15 maggio, sul Lago di Como in occasione del Concorso di Eleganza Villa d’Este, Kimera svelerà la K-39, prima vera hypercar dell’azienda, pensata sia per la strada sia per le competizioni e ispirata alle vetture Gruppo 5 degli anni Ottanta. Un salto di categoria importante per un costruttore ambizioso che con la EVO37 ha vinto il premio Performance Car of the Year di Top Gear nel 2025.