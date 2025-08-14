Kimera EVO38 è pronta: passione ed emozione per questo omaggio alla Lancia 037

L’obiettivo di Kimera Automobili è molto chiaro: offrire passione ed emozione. Tutto questo è racchiuso all’interno della Kimera EVO38 che fa il suo debutto alla Monterey Car Week. Questa sportiva era stata presentata all’inizio del 2024 come naturale evoluzione della EVO37 che ben conosciamo. Adesso, approfittando del palcoscenico dell’evento americano, la versione definitiva della Kimera EVO38 è stata svelata al pubblico. Ne saranno prodotti solamente 38 esemplari e, a quanto pare, sono già stati quasi tutti assegnati.

UN VERO GIOIELLO

La nuova Kimera EVO38 può quindi essere vista come il “manifesto" del marchio e si caratterizza per alcune scelte tecniche davvero uniche. Per esempio, l’albero di trasmissione centrale della trazione integrale è completamente a vista, inserito nel cristallo del tunnel al centro dell’abitacolo, la torretta del cambio è totalmente in alluminio ricavato e fresato dal materiale pieno, il freno a mano è idraulico come le World Rally Car ed ha il ripartitore di trazione sui due assi posteriore – anteriore selezionabile così come sono regolabili le mappature di motore ed erogazione, le funzioni delle sospensioni, del controllo di trazione e dell’ABS.



Ricercatezza e cura artigianale anche per quanto riguarda l’abitacolo dove troviamo pelle, Alcantara e rivestimenti con cuciture a mano. Non mancano nemmeno dettagli in carbonio ed alluminio. Da un certo punto di vista, la nuova Kimera EVO38 prova a rispondere alla domanda di “cosa sarebbe stato" se la leggendaria Lancia 037, vincitrice del WRC, avesse continuato ad essere sviluppata oltre il 1992. Curiosità, per accedere l’auto bisogna seguire una procedura particolare che richiama quella necessaria per avviare i motori di un elicottero da combattimento. Inoltre, gli strumenti della plancia combinano analogico e digitale.

MOTORE 4 CILINDRI

Il cuore pulsante della nuova Kimera EVO38 è un motore 4 cilindri di 2,2 litri con doppia sovralimentazione del compressore volumetrico e del turbo in modo da arrivare a 600 CV. C’è anche un sistema Mild Hybrid a 48 V. La sportiva dispone anche di uno specifico sistema di scarico in cui la ripartizione per indirizzare i gas nel sistema silenziato può essere deviata verso lo scarico diretto grazie a una valvola posta immediatamente dietro il turbo che, se aperta, permette la “visione della girante incandescente dal retro della vettura creando una scenografia davvero unica“.



Rispetto alla EV037 il telaio è stato ridisegnato e troviamo ammortizzatori push road e la croce della barra duomi che integra un sistema di raffreddamento del turbo che sfrutta la sovrapressione della valvola westgate. La trazione è integrale e tutto l’assetto è stato configurato per trasmettere le reazioni dell’auto senza filtri a chi è al volante.