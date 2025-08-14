Jeep Renegade verso l'addio in Europa: niente erede?

La Jeep Renegade sarebbe vicina alla fine della sua carriera, almeno in Europa. Un portavoce della casa automobilistica ha parlato con i colleghi tedeschi di Auto Motor Und Sport confermando che non ci sarà un’erede per questo SUV che quindi sarà mandato in pensione. Questo significa che la Renegade, prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, seguirà la stessa strada sua “gemella”, la FIAT 500X, la cui produzione era stata interrotta nel 2024.

NESSUN EREDE

La Jeep Renegade è stata lanciata in Europa nel 2014 e nel corso degli anni ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno permesso di mantenerla competitivo sul mercato.

Per adattarsi alle dinamiche di mercato in evoluzione, alle mutevoli preferenze dei clienti e ai cambiamenti normativi, il marchio Jeep ha deciso di eliminare gradualmente l’attuale gamma di modelli Renegade in Europa.

La fine del ciclo di vita di questo SUV è dovuta essenzialmente alle logiche interne del Gruppo Stellantis. La Renegade si basa ancora sulla piattaforma small-wide che non è più in fase di sviluppo. A quanto pare, non sarebbe prevista un’erede. In precedenza, invece, si parlava di un nuovo modello da lanciare entro il 2027 ma, come sappiamo, i piani di Stellantis stanno cambiando. Ne capiremo certamente di più quando il Gruppo automobilistico svelerà il nuovo piano industriale che prevede diverse novità di prodotto per i suoi marchi. In realtà, a prendere il posto della Renegade ci ha già pensato la nuova Avenger che in breve tempo è diventata una vera best seller della casa automobilistica. Stando a quanto ha dichiarato il portavoce del marchio, la strategia di prodotto di Jeep per l’Europa si concentrerà su 4 modelli chiave.

La nostra attuale strategia di prodotto per l’Europa si concentra su quattro modelli chiave: l’Avenger, disponibile a livello globale, la Compass in Europa e i prossimi lanci sul mercato della Jeep Wagoneer S e della Jeep Recon.

La Jeep Renegade è stata un modello molto importante con oltre 2 milioni di unità vendute nel mondo di cui oltre 500 mila in Europa. Nel tempo è stata proposta con diverse motorizzazioni: benzina, diesel, ibrida e Plug-in. Pare che lo stop alla produzione sia atteso per la fine del 2025, sebbene Jeep preveda la disponibilità di veicoli in stock anche all’inizio del 2026.