Morgan prepara una sorpresa, una nuova coupé dopo più di un decennio

Morgan non è certamente un marchio banale, dal 1910 produce auto che hanno lo scopo di impressionare, non importa come. Le vetture britanniche sanno conquistare gli appassionati di motori perché fondono insieme l’antica tradizione artigianale inglese, un linguaggio stilistico fuori dal tempo e un coinvolgimento al volante intenso e decisamente “old school“. Oggi, dopo un silenzio lungo quasi dieci anni, il costruttore albionico è deciso a sorprendere la sua schiera di fedeli fans con una novità a dir poco strabiliante. Per ora abbiamo la foto di un singolo dettaglio: un tetto in vetro destinato a un’auto dalla carrozzeria coupé.

Un nuovo modello

Morgan lo ha detto: “Sta arrivando un nuovo modello“. Ciò che sappiamo finora è che si tratta di una serie limitata, formata da soli nove esemplari, che prende forma all’interno del programma di coachbuilding del marchio su richiesta specifica di un cliente. Ogni vettura sarà adattata in modo esclusivo per soddisfare i desideri del singolo acquirente, segnando un ritorno alla configurazione a tetto fisso dopo l’esperienza della Aero Coupé del 2015.

Un tetto sospeso tra legno e vetro

L’elemento più ammaliante e originale di questo progetto è la costruzione del tetto, decisamente complessa, che dovrebbe essere unica nel suo genere. La base della struttura segue la più radciale tradizione Morgan con l’impiego di una sottostruttura in legno di frassino, successivamente rivestita da pannelli in alluminio modellati a mano.

Tuttavia, il design non prevede una copertura integrale e opaca: una sottile sezione centrale attraversa il tetto fino al lunotto, lasciando spazio a superfici vetrate estremamente ampie sui lati. Questa scelta, completata da piccoli finestrini triangolari nelle fiancate, consente di garantire un abitacolo luminoso e arioso, quasi come se la vettura fosse “aperta” verso l’esterno.

Potenza BMW e leggerezza britannica

Sotto le linee classiche e i materiali nobili, la futura Morgan dovrebbe poggiare sulla moderna piattaforma CXV, la stessa che attualmente equipaggia la Supersport. Sebbene i dettagli tecnici definitivi debbano ancora essere confermati, si ipotizza con forza che la coupé utilizzerà il gruppo propulsore della Supersport 400, ovvero il motore BMW B58 turbo a sei cilindri in linea. Questo motore eroga 405 CV, permettendo di avere prestazioni eccezionali in virtù del peso piuma del veicolo, che dovrebbe fermarsi ad appena 1.170 chilogrammi.

L’attenzione al dettaglio artigianale è tale che anche i cristalli laterali seguiranno una filosofia specifica, essendo probabilmente solo parzialmente retrattili per non interrompere la fluidità della linea laterale. Ulteriori dettagli su questa esclusiva serie speciale saranno presto comunicati da Morgan. Intanto, godiamoci questo grande rientro alla ribalta per il brand britannico nell’universo delle coupé.