Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: prime consegne nella primavera 2026

Rolls-Royce Motor Cars ha annunciato la nuova Spectre Inspired by Primavera, una serie di autovetture personalizzate e ispirate alla Primavera, come suggerisce il nome stesso. Si distinguono per dettagli finemente studiati, pensati per richiamare l’essenza della stagione.

La serie Spectre Inspired by Primavera comprende tre differenti declinazioni dello stesso tema: Evanescente, Reverie e Blossom. I modelli sono disponibili su commissione fino all’inizio del prossimo anno; le consegne inizieranno prima della primavera 2026.

DESIGN

La vettura è stata presentata in, ognuna delle quali si caratterizza per una trama ispirata al fiore di ciliegio – simbolo per eccellenza primaverile. Gli elementi floreali sono stati, poi digitalizzati e trasformati in dettagli per interni e esterni.

Ogni vettura della serie si distingue esternamente per una coachline dipinta a mano che raffigura un ramo di ciliegio in fiore. Debuttano poi cerchi in lega da 23 pollici dal design inedito, che richiama l’immagine di un fiore che sboccia. La forma ricorda i petali in apertura graduale alla luce del sole.

Il motivo del fiore di ciliegio continua internamente: lo ritroviamo infatti sulle Illuminated Treadplates il nome Spectre Inspired by Primavera, e sui poggiatesta, che vengono impreziositi da un ricamo a silhouette scultorea che restituisce l’effetto visivo dei petali.



Il cuore estetico di ogni esemplare si rivela in un dettaglio di rara raffinatezza: la fascia in Blackwood e la console centrale, impreziosite da un’incisione che riproduce un ampio intreccio di rami di ciliegio in fiore. Per ottenere questo risultato, i maestri artigiani hanno sperimentato ben 37 diverse densità di incisione laser, alla ricerca del perfetto equilibrio tra contrasto e profondità. Un processo di levigatura appositamente sviluppato ha poi permesso di preservare l’estrema precisione del disegno senza intaccare la lucentezza del legno.

Lo sguardo si alza quindi al cielo, da cui trae ispirazione un altro dei tratti distintivi di Spectre Inspired by Primavera. Le mutevoli costellazioni della stagione boreale – con le luminose stelle di Bootes, Leone e Vergine, riunite nel celebre “Triangolo di Primavera" – trovano eco negli interni grazie alle Starlight Doors, che integrano 4.796 punti di luce disposti a mano, e alla Illuminated Fascia, un’opera celeste composta da oltre 5.000 micro-illuminazioni che disegnano un’astratta costellazione accanto all’inconfondibile firma Spectre.

EVANESCENT: LA LUMINOSA BELLEZZA

REVERIE: IL RISVEGLIO DELLA NATURA

Il nomerichiama la natura effimera della primavera e la sua bellezza fugace. Il design trae ispirazione dalche colorano campi, boschi e siepi con tonalità vivaci e forme infinite.Laè arricchita da una Coachline con un motivo floreale, dettagli nei centri ruota eun accento luminoso che ritorna anche negli interni, abbinato alla. Un profilo in Chartreuse introduce una nota di contrasto sofisticata.

BLOSSOM: IL RINNOVO DELLA STAGIONE

esplora il significatostagione di rinascita, vitalità e nuovi inizi. Questa interpretazione di Spectre avvolge i passeggeri in un’atmosfera sospesa, quasi onirica,All’esterno domina lacon Coachline e motivo florealelo stesso che impreziosisce pinze freno e centri ruota. Gli interni combinano la purezza della pelle Grace White con il blu Charles e vivaci tocchi in Forge Yellow.

La primavera è unil passaggioquando la natura rivela le sue forme più delicate e luminose.Blossom cattura questa energia con la suaun colore profondo e prezioso che evoca la rarità dei primi fiori primaverili. La Coachline con motivo floreale, insieme aregala lampi di luce e vitalità.Negli interni, la pelle Grace White incontramentre un profilo in Forge Yellow aggiunge un