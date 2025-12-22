Rimac Nevera R Founder's Edition, la più esclusiva di sempre
Ogni esemplare di questa esclusiva serie speciale della supercar elettrica darà diritto anche ad un viaggio all'interno dell'azienda Rimac
Solo 10 esemplari. Questa sarà la produzione dell’esclusiva Rimac Nevera R Founder’s Edition. Ogni esemplare sarà realizzato su misura e per questa serie speciale, la casa automobilistica ha voluto proporre qualcosa di molto speciale. Infatti, la Founder’s Edition apre le porte a un viaggio esclusivo nel mondo dell’azienda croata. Questa serie speciale è stata svelata privatamente ai clienti all’inizio dell’anno e tutti i 10 esemplari sono stati assegnati nel giro di una settimana. Solo adesso, Rimac ha voluto raccontare i particolari della Nevera R Founder’s Edition e dell’esperienza esclusiva che potranno vivere i suoi clienti.
UN VIAGGIO ALL’INTERNO DI RIMAC
L’esperienza Founder’s Edition è iniziata con una sessione di configurazione personalizzata presso il Rimac Campus di Zagabria, dove i clienti si sono incontrati con Mate Rimac in persona, insieme al Design Director Frank Heyl e al suo team di progettazione. Insieme, clienti hanno potuto personalizzare nei minimi dettagli la loro nuova supercar elettrica. I dieci membri di questo esclusivo Founder’s Club avranno diritto a inviti prioritari alle anteprime dei prodotti, una tessera aziendale che consentirà l’accesso diretto alla sede centrale di Bugatti Rimac, inviti a dimostrazioni, l’accesso a discussioni strategiche con Mate Rimac e il suo team e tanto altro.
Come detto, ogni esemplare potrà essere personalizzato sia fuori e sia dentro, con una livrea frutto delle richieste dei clienti e con dettagli interni specifici e dedicati. Insomma, ogni esemplare sarà davvero unico. Inoltre, ogni proprietario potrà seguire un corso di guida gestito dal team di collaudatori professionisti di Rimac che permetterà di imparare a sfruttare nel migliore dei modi la Nevera R. Mate Rimac consegnerà personalmente ciascuno dei dieci esemplari e supporterà la formazione del conducente. Il prezzo di questa serie speciale non è stato comunicato.
VELOCISSIMA
Le specifiche tecniche della Rimac Nevera R? La supercar elettrica può contare su di un powertrain composto da 4 motori elettrici la cui potenza complessiva è di ben 2.107 CV. Di conseguenza, le prestazioni sono elevatissime. La velocità massima arriva a 412 km/h (come la versione standard), mentre per accelerare da 0 a 100 km/h bastano appena 1,81 secondi. I 200 km/h si raggiungono in soli 4,38 secondi e i 300 km/h in 8,66 secondi. Per il quarto di miglio bastano appena 8,23 secondi. Questi i dati ufficiali perché nel tempo questa vettura ha battuto diversi record di velocità. Ad esempio, ha raggiunto una velocità di punta pari a 431,45 km/h ed è stata in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 1,66 secondi.