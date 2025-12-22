Rimac Nevera R Founder's Edition, la più esclusiva di sempre

Solo 10 esemplari. Questa sarà la produzione dell’esclusiva Rimac Nevera R Founder’s Edition. Ogni esemplare sarà realizzato su misura e per questa serie speciale, la casa automobilistica ha voluto proporre qualcosa di molto speciale. Infatti, la Founder’s Edition apre le porte a un viaggio esclusivo nel mondo dell’azienda croata. Questa serie speciale è stata svelata privatamente ai clienti all’inizio dell’anno e tutti i 10 esemplari sono stati assegnati nel giro di una settimana. Solo adesso, Rimac ha voluto raccontare i particolari della Nevera R Founder’s Edition e dell’esperienza esclusiva che potranno vivere i suoi clienti.

UN VIAGGIO ALL’INTERNO DI RIMAC

L’esperienza Founder’s Edition è iniziata con una sessione di configurazione personalizzata presso il Rimac Campus di Zagabria, dove i clienti si sono incontrati con Mate Rimac in persona, insieme al Design Director Frank Heyl e al suo team di progettazione. Insieme, clienti hanno potuto personalizzare nei minimi dettagli la loro nuova supercar elettrica. I dieci membri di questo esclusivo Founder’s Club avranno diritto a inviti prioritari alle anteprime dei prodotti, una tessera aziendale che consentirà l’accesso diretto alla sede centrale di Bugatti Rimac, inviti a dimostrazioni, l’accesso a discussioni strategiche con Mate Rimac e il suo team e tanto altro.

Come detto, ogni esemplare potrà essere personalizzato sia fuori e sia dentro, con una livrea frutto delle richieste dei clienti e con dettagli interni specifici e dedicati. Insomma, ogni esemplare sarà davvero unico. Inoltre, ogni proprietario potrà seguire un corso di guida gestito dal team di collaudatori professionisti di Rimac che permetterà di imparare a sfruttare nel migliore dei modi la Nevera R. Mate Rimac consegnerà personalmente ciascuno dei dieci esemplari e supporterà la formazione del conducente. Il prezzo di questa serie speciale non è stato comunicato.

VELOCISSIMA

Le specifiche tecniche della Rimac Nevera R? La supercar elettrica può contare su di un powertrain composto da 4 motori elettrici la cui potenza complessiva è di ben 2.107 CV. Di conseguenza, le prestazioni sono elevatissime. La velocità massima arriva a 412 km/h (come la versione standard), mentre per accelerare da 0 a 100 km/h bastano appena 1,81 secondi. I 200 km/h si raggiungono in soli 4,38 secondi e i 300 km/h in 8,66 secondi. Per il quarto di miglio bastano appena 8,23 secondi. Questi i dati ufficiali perché nel tempo questa vettura ha battuto diversi record di velocità. Ad esempio, ha raggiunto una velocità di punta pari a 431,45 km/h ed è stata in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 1,66 secondi.