MG EXE181, il concept dell'elettrica da record si aggiudica il prestigioso iF Design Award

MG EXE181 è un particolarissimo concept di un’hypercar elettrica che si è aggiudicato il prestigioso iF Design Award (categoria Concept), uno dei più importanti concorsi di design al mondo. La giuria ha elogiato il concept come studio di stile, innovazione ed efficienza e che funge da ambasciatore per il nuovo capitolo della storia di MG. Un ulteriore iF Design Award è stato assegnato nella categoria User Experience al Rising OS Intelligent Cockpit System Design. Il R&D Innovation di SAIC Motor ha proposto uno sguardo sul futuro della mobilità grazie ad un sistema HMI avanzato, basato sull’uso di algoritmi, per ampliare la gamma di soluzioni offerte a guidatori e passeggeri a supporto della sicurezza, del comfort e della personalizzazione delle impostazioni di guida.

IL CONCEPT

Il particolarissimo concept MG EXE181 era stato presentato al Festival of Speed di Goodwood nel 2024 ed è stato ideato e creato da Carl Gotham, Advanced Design Director di SAIC Design Advanced London, e dal suo Team. Questo veicolo si ispira al prototipo MG EX181 del 1959 progettato per battere i record di velocità e guidato da Phil Hill.

L’idea alla base del progetto era di immaginarsi come potrebbe essere una vettura pensata per battere i record di velocità, pur mantenendo molti dei tratti caratteristici del design della prima MG. Del concept ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo ma oltre a disporre di forme molto particolari e di un’aerodinamica sofisticata, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi, ameno così aveva raccontato MG.

Concept che dispone di un’altra particolarità. Viste le alte velocità che teoricamente dovrebbe raggiungere, per frenare può contare anche su di un paracadute. Sul prestigioso premio, Carl Gotham ha commentato: